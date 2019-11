Programma GP del Brasile

Venerdì 15 novembre

Prove libere 1 | REPORT |

Prove libere 2 | REPORT |

Sabato 16 novembre

Prove libere 3 ore 16:00

Qualifiche ore 19:00 - Segui il LIVE

Domenica 17 novembre

Gara ore 18:10 - Segui il LIVE

GP del Brasile in tv: la gara in diretta su Sky e TV8

L'intero weekend del GP degli Stati Uniti sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport F1 (canale 207). Qualifiche e gara saranno trasmesse in differita in chiaro su TV8 (Canale 108 del digitale terrestre).

GP del Brasile in Live-Streaming

Il GP degli Stati Uniti sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

