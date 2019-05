Il GP del Brasile trasloca: abbandonata Interlagos, si correrà a Rio de Janeiro dal 2020

Clamoroso trasloco per il GP del Brasile, storica tappa del Mondiale F1. A partire dal 2020, infatti, la corsa automobilistica cambierà sede: non andrà più in scena sul circuito di Interlagos (nei pressi di San Paolo) ma si sposterà a Rio de Janeiro dove verrà costruito un nuovo circuito.

Ad annunciarlo è stato Jair Bolsonaro, Presidente del Brasile, il quale ha firmato un accordo con Wilson Witzel (governatore di Rio) e con Marcelo Crivella (sindaco della capitale) per la costruzione di un nuovo impianto nel distretto di Deodoro.

Serviranno sei-sette mesi per completare la realizzazione della nuova pista che dunque dovrebbe essere terminata entro la fine dell’anno e si ergerà su un terreno che è stato abbandonato dall’esercito, il progetto è a cura del solito Hermann Tilke: vedremo quali saranno le caratteristiche tecniche di questo Autodromo che dovrà accogliere la proverbiale passione del pubblico verdeoro.