Max VERSTAPPEN Voto 10 e lode: In una gara dal finale più incredibile di sempre, lui non sbaglia nulla e regola Lewis Hamilton in tutte le fasi. Si riprende la vittoria che Ocon gli ha tolto lo scorso anno, ma è il come è arrivata che fa veramente impressione. Ottavo successo in carriera per l'olandese che migliora ogni giorno di più. Quando imparerà a limitare tutti i suoi lati caratteriali avremo un pilota assolutamente perfetto.

Pierre GASLY Voto 9: Fantastica gara del francese, sempre settimo dietro ai big. Ma con il ritiro di Bottas per problemi tecnici, le Ferrari fuori e Albon out, ha la meglio di Hamilton sul rettilineo finale. La vita è fatta di alti e bassi, ma non bisogna mai smettere di crederci. Il francese è stato retrocesso, ha digerito il cambio e non si è arreso, sino a questo podio che vale come una vittoria.

Alexander ALBON Voto 9: Semplicemente una ingiustizia. Meritava il podio, meritava la doppietta Red Bull. Migliore gara della carriera per lui, che lotta alla pari con due campioni come Vettel e Hamilton. Purtroppo Lewis lo butta fuori nel finale, ma la verità è che questo è un signore pilota che non sbaglia praticamente mai.

Carlos SAINZ Voto 8: Parte ultimo, sfrutta la meglio tutte le occasioni e si ritrova addirittura sul podio, grazie alla penalità inflitta a Hamilton dopo la bandiera a scacchi. Fortunato in molti frangenti, ma è super a portare una McLaren non al meglio fino al quarto posto sotto la bandiera a scacchi. Purtroppo non avrà la foto del primo podio della carriera.

ALFA ROMEO Voto 7: Dopo una vita la scuderia italiana si riscopre competitiva in Brasile. Era da oltre 50 anni che non si vedevano due Alfa Romeo nei primi sei posti. Solita gara solida di Raikkonen, strepitoso Giovinazzi al miglior risultato della carriera.

Lewis HAMILTON Voto 6 e mezzo: Difficile dare un voto alla corsa dell'inglese. Sino al penultimo giro la sua è una gara da nove. Con una macchina inferiore alla Red Bull di Verstappen le prova tutte per dargli fastidio, tra strategie e ripartenze di Safety Car. A due giri dalla fine però sbaglia tutto e si merita un bel quattro per il crash con Albon. media fa sei e mezzo.

HAAS Voto 4: Altro passo indietro, ormai solito, dopo una buona qualifica. Magnussen è buttato fuori da Ricciardo ma non aveva passo di stare coi big. Anche Grosjean perde tante posizioni. E così tutte e due le auto sono fuori dalla zona punti.

Valtteri BOTTAS Voto 6: Gara abbastanza anonima di Valtteri che, dopo il bel successo di Austin, torna sulla terra e finisce lontano dal compagno. Albon riesce a stargli sempre davanti e così lui naviga fuori dal podio. Poi il problema tecnico e il KO.

FERRARI Voto 3: Bah, difficile dire di chi sia la colpa (anche se Vettel sembra avere più responsabilità di Leclerc), ma è da un certo punto di vista la cosa meno importante. Il risultato è che è un assoluto disastro, non ammissibile. In una situazione come questa, finire con entrambe le vetture fuori per un contatto tra compagni è a dir poco assurdo. Una maggiore gestione dei piloti sarebbe sicuramente meglio, anche perché non si sta lottando per il mondiale, ma per ricucire il gap con i migliori.