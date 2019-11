Ancora un grande Verstappen davanti a tutti. L'olandese conquista la seconda pole position della carriera nel Gran Premio del Brasile, penultimo atto del mondiale di Formula 1 2019.

Bravissimo Max a portare una Red Bull assolutamente perfetta sul tortuoso circuito di Interlagos in prima posizione in griglia. Verstappen ottiene il miglior tempo in tutte le qualifiche, meritando la pole.

Secondo un ottimo Vettel. Il tedesco ce la mette tutta a stare vicino alla Red Bull, ma deve arrendersi. La Ferrari è ancora velocissima in rettilineo, paga però nella parte più guidata della pista. La Rossa va comunque forte, anche se nel passo gara sembra averne qualcosa di meno rispetto a Red Bull e Mercedes.

Hamilton apre la seconda fila con Bottas. Mercedes un po' anonima in tutta la qualifica, mai nelle posizioni di testa. Nel finale però Lewis riesce a fare un tempo migliore anche di Leclerc quarto.

Domani Charles sarà 14mo in griglia, dato che deve scontare la penalità per il motore nuovo. Il monegasco comunque si dimostra competitivo, praticamente alla pari con Vettel. E poi parte con la gomma gialla, mentre gli altr sono sulla rossa. Vedremo quanto potrà rimontare.

Sarà una bellissima corsa domani. Il Brasile ha sempre regalato grandi sorprese. Verstappen forse è il favorito, ma non c'è nulla di scontato.

I 5 momenti della qualifica

- Q1 molto serrato e combattuto. Davanti è Verstappen a fare il miglior giro davanti a Leclerc e Albon.

- Dietro è bagarre: Perez, Raikkonen e Kvyat lottano per qualificarsi. A rimanere fuori però è il russo insieme a Stroll, le Williams e a Sainz che per un problema tecnico sulla sua McLaren non scende in pista.

- Q2 con il solo Leclerc, che deve scontare 10 posizioni di penalità, ad andare in pista con le medie, gli altri tutti con le soft. Ancora miglior tempo per Verstappen davanti a un super Charles. Bene Vettel, Mercedes un po' spenta. Fuori Norris, Ricciardo, Giovinazzi, Perez e Hulkenberg.

- Nel Q3 ancora Verstappen fa un super primo giro, ma Vettel è vicinissimo, come Leclerc e Hamilton.

- Nel tentativo finale Max migliora ancora e conquista la pole. Seb è secondo, Hamilton passa Charles all'ultimo tentativo.

La statistica chiave

Era dal GP di Spagna che la Haas non aveva entrambi i piloti in Q3. Erano cinque anni di fila che la Mercedes andava in pole. Tabù sfatato.

La dichiarazione

Sebastian VETTEL: "Ho fatto un errore nel primo tentativo. Sono contento della prima fila. La vettura è andata bene. Entrambe le Red Bull e le Mercedes sono migliori nel mantenere le gomme, per domani non sarà facile".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Max VERSTAPPEN : Assolutamente perfetto sin dal Q1. Sfrutta una macchina bilanciata perfettamente per conquistare la seconda pole della carriera.

Il peggiore

Daniil KVYAT: La Toro Rosso fa proclami bellici dichiarando di puntare con entrambi i piloti al Q3. Il russo risponde rimanendo eliminato addirittura in Q1, con il compagno di squadra brillantemente più avanti. Occasione sprecata.