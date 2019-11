Nuova direttiva della F1 dal GP Brasile, ci sarà secondo flussimetro: Ferrari nel mirino?

Novità importanti per la F1 quando manca soltanto una gara al termine del Mondiale 2019, il GP di Abu Dhabi in programma il prossimo 1° dicembre. La Federazione Internazionale ha infatti emesso un nuova direttiva tecnica (la 39/19) con la quale ha chiesto alle Scuderie di dotare le monoposto di un secondo flussimetro per il controllo della portata della benzina che non deve mai superare i 100 kg/h.

Il documento sarebbe stato inviato ai team nella mattinata in seguito a delle verifiche effettuate al termine del GP del Brasile. Come riporta il magazine tedesco Auto Motor und Sport sarebbero stati prelevati dei tubi da tre monoposto (tra cui una Ferrari, le altre due vetture non sono meglio specificate), tubi che collegano il flussimetro dal serbatoio al motore termico.

Sembra che si tratti di una coda della lunga polemica riguardo alla presunta irregolarità delle power unit della Ferrari secondo la Red Bull, che aveva infatti chiesto dei chiarimenti alla FIA. Col secondo flussimetro si spegneranno tutti i dubbi anche se manca soltanto una prova al termine della stagione.