Vettel davanti a tutti nelle FP2 del Brasile: Leclerc 2°, Verstappen e le Mercedes dietro

Sebastian Vettel piazza il miglior tempo nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile e precede di un vero e proprio soffio Charles Leclerc, proponendo una SF90 di nuovo molto competitiva, anche se ci troviamo su un circuito particolarmente tortuoso, nel quale la potenza della Power Unit di Maranello si può sprigionare solamente nel terzo settore con la celebre salita dell’Arquibancadas. Dopo una prima sessione pesantemente condizionata dal meteo, il turno pomeridiano ha potuto procedere in maniera tutto sommato regolare, con solo qualche sporadica apparizione della pioggia, in maniera assolutamente leggera e poco fastidiosa.

La top 5

Pilota Tempo 1. Sebastian VETTEL (Ferrari) 1'09''217 2. Charles LECLERC (Ferrari) +0''021 3. Max VERSTAPPEN (Red Bull) +0''134 4. Valtteri BOTTAS (Red Bull) +0''156 5. Lewis HAMILTON (Merceds) +0''223

Vettel davanti a tutti con gomme morbide

Con le gomme morbide è stato nuovamente il tedesco a fissare il miglior tempo di giornata in 1:09.217, sottolineando che tra le due mescole ci siano solamente pochi decimi di differenza. Alle sue spalle, a soli 21 millesimi, Charles Leclerc, che precede Max Verstappen fermo a 134 (ma con un pesante gap nel T3). Quarto crono per Valtteri Bottas in 1:09.373 a 156 millesimi, quinto per il Campione del mondo in carica con un 1:09.440 a 223, sesto per Kevin Magnussen in 1:10.143 a 926 millesimi, settimo per Daniel Ricciardo in 1:10.194 a 977, quindi ottavo un ottimo Kimi Raikkonen a 993 millesimi. Scivola invece al nono posto il thailandese Alexander Albon che chiude a 1.058, fino a Carlos Sainz che chiude la top 10 a 1.093. Distacchi veramente ridottissimi sulla pista di San Paolo, che regalerà sicuramente grande spettacolo in qualifica.

Sessione sospesa dopo la bandiera rossa per l'incidente di Kubica

La sessione ha visto dopo circa 7 minuti una bandiera rossa per colpa di un brutto incidente di Robert Kubica che ha stampato la sua Williams nelle protezioni all’ingresso di curva 3. Si è vista la Virtual Safety Car dopo circa un’ora di azione, con la Power Unit del francese Pierre Gasly che lo ha abbandonato andando in fumo, prima di una nuova sospensione (che ha portato alla bandiera a scacchi) dovuta allo stop del suo compagno di team Daniil Kvyat con la vettura ko.

Meglio le Mercedes sul passo gara

Nella seconda parte del turno i piloti si sono concentrati sul passo gara. Anche su questo fronte i top team sono divisi davvero da una inezia. Le due Rosse hanno girato spesso sul piede dell’1:13.2 e 1:13.5, mentre le Frecce d’argento sono rimaste sul piede dell’1:13 basso, dimostrandosi ancora una volta ottimali in assetto da gara. La Red Bull, specialmente con Max Verstappen, non è distante, sfruttando un T2 nel quale sembra inarrivabile.