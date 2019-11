Villeneuve difende Vettel: "Lo criticano perché tifano tutti per Leclerc"

“Sebastian (Vettel ndr.) non ha mai dato un colpo di volante. E’ sempre stato dritto. Le persone che criticano Vettel lo fanno perché vogliono un futuro con Leclerc in Ferrari, quindi daranno sempre la colpa al tedesco. L’attacco di Charles è stato piuttosto aggressivo. E’ passato perché c’era un compagno di squadra che non ha chiuso molto. Poi, quando vede in uscita dalla curva-3 Seb, muove il volante a destra“.

Sono queste le parole del campione del mondo di F1 del 1997 Jacques Villeneuve, ai microfoni di Sky Sport, circa l’incidente che ha visti coinvolti i due alfieri della Ferrari Sebastian Vettel e Charles Leclerc, nel corso del GP del Brasile (penultimo atto del Mondiale 2019 di F1). Sul tracciato sudamericano si è consumato “l’harakiri rosso” e secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, nonché dei tifosi, le responsabilità sono del teutonico, reo di aver stretto il compagno di team nel lungo rettilineo in uscita dalla curva-3. L’idea di Villeneuve, invece, è opposta, puntando il dito sull’eccessivo ardore dell’altro ferrarista e sulla sua “scaltrezza” nel caso specifico.

Non ci sono dubbi che il crash tra i due piloti del Cavallino Rampante darà ulteriori motivi per alimentare il dualismo, che potrebbe far preoccupare la scuderia di Maranello perché, sempre a detta di Jacques, Seb e Charles non possono correre troppo “liberi”.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI