Le pagelle del Gran Premio: Vettel sbaglia, Hamilton no. Bene la Ferrari, male Bottas e Gasly

Lewis HAMILTON Voto 9: Non il weekend perfetto, non la gara della vita, ma ancora una volta ne esce vincitore. Bravissimo a pressare il leader dal primo all'ultimo giro, inducendolo all'errore decisivo. La differenza è tutto qui: Seb è incline all'errore, Lewis non sbaglia mai.

Sebastian VETTEL Voto 8: Fino al giro 47 weekend e gara perfetta. Parte benissimo, tiene a distanza l'inglese, addirittura amministra la benzina nelle fasi centrali della corsa. Poi l'erroraccio al giro 48. Vero, penalità dubbia, forse sbagliata, ma prosegue il filotto di errori del tedesco. Ormai subisce la pressione dell'inglese e così il digiuno di vittorie continua. Nota positiva: finalmente la Mercedes è battuta.

Charles LECLERC Voto 7,5: Buona gara di Leclerc, a tratti quasi con lo stesso ritmo dei leader. Il muretto box però lo ostacola ancora una volta ritardando il pit, portando il monegasco lontano dai primi. Charles chiude comunque sul podio, anche se in questo weekend è più lento rispetto al compagno.

Valtteri BOTTAS Voto 5: Non merita la sufficienza la gara di Bottas. Dopo l'errore di ieri, parte male facendosi passare anche da Hulkenberg. Fatica dietro le Renault per poi passarle dopo la sosta. Nel finale si prende il giro più veloce, ma chiude a quasi un minuto dal compagno di squadra, che prende il largo nella generale.

Max VERSTAPPEN Voto 7: Parte lontano e fatica a rimontare con gomme dure. Però il suo passo da metà gara in poi è eccezionale e così Max arriva vicino a Bottas, dando una vita al compagno di squadra.

RENAULT Voto 7: In maniera un po' inaspettata, la Renault si dimostra ultracompetitiva in Canada. Bene in qualifica, ottima corsa sia di Hulkenberg che di Ricciardo. Primi dei mortali, comunque doppiati.

Pierre GASLY Voto 5: Veramente male. E' vero, parte con le rosse ed è più svantaggiato rispetto agli altri big. Ma chiudere dietro alle Renault e lontano una vita da Max Verstappen, partito molto più indietro, dimostra che il francese semplicmente non ne ha rispetto ai migliori di questa disciplina.

Lance STROLL Voto 6,5: Oltre a Baku, a casa sua si riscopre sempre competitivo. Prestazione consistente: chiude con una buona top ten, battendo il compagno di squadra.

MCLAREN Voto 4,5: Un gran peccato. Occasione persa per la McLaren, su una pista dove si è dimostrata molto forte. E invece torna da Montreal con zero punti.

ALFA ROMEO Voto 4: Ancora un pessimo weekend. Squadra in caduta libera: Raikkonen non si fa mai vedere, mentre Giovinazzi ancora una volta, sbaglia quando era in zona punti, perdendo una grossa occasione di chiudere tra i 10.

HAAS Voto 4: Un disastro. Grosjean malissimo, lontano dalla zona punti. Magnussen va ancora peggio, partito in fondo alla griglia e penultimo al traguardo. E pensare che la vettura aveva i mezzi per lottare per la zona punti.

DIREZIONE GARA Voto 4: Premessa: la decisione è sicuramente dubbia, forse sbagliata, ma non scandalosa. I problemi sono altri: prima di tutto la continua disparità di giudizio. Ci sono gare dove al minimo contatto si interviene, mentre in altre ci sono stati episodi simili a quello di Montreal senza intervento della Direzione. Mettere giudici uguali per tutte le corse sarebbe meglio. E poi è un danno per l'immagine di questo sport: la genta vuole vedere battaglia in pista, vuole vedere piloti combattere con le unghie e con i denti, vuole la lotta tra campioni. E invece abbiamo visto Vettel arrivare primo sotto la bandiera a scacchi ma perdere la corsa. Un vero peccato, la F1 è ben altro.