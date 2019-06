Libere 2: Leclerc e Vettel si prendono la scena, Bottas è terzo, Hamilton rovina la vettura

E’ il monegasco Charles Leclerc il migliore delle prove libere 2 del GP del Canada, settimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Montreal l’alfiere della Rossa ha stampato il crono di 1’12″177 precedendo di 74 millesimi il compagno di squadra Sebastian Vettel e di 0″134 la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas. Una buona prestazione del Cavallino Rampante in configurazione da qualifica con le gomme soft, che ha permesso al pilota del Principato di guadagnarsi il best time odierno.

C’è da dire, però, che Bottas è stato estremamente veloce con le mescole più dure sia con poca benzina a bordo e sia nella simulazione del passo da gara. Devastante infatti il ritmo del racing driver di Brackley con le hard, segno che la W10 è sempre la monoposto da battere anche qui sul tracciato dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve. Ricordiamo che la monoposto anglo-tedesca dispone dell’aggiornamento del motore. Qualche contrattempo, invece, per il leader del campionato Lewis Hamilton. Il britannico, infatti, ha avuto un incontro “ravvicinato” con uno dei muretti della pista nordamericana, danneggiando la propria vettura. Lewis, infatti, è sesto a 0″758 da Leclerc ed ha dovuto chiudere anzitempo il proprio turno.

In quarta posizione troviamo la sorpresa di giornata, vale a dire la McLaren dello spagnolo Carlos Sainz, a 0″376 dalla vetta. Un gran tempo per lo spagnolo, a testimonianza dell’ottimo momento vissuto alla guida della macchina di Woking e anche della mappatura del propulsore della vettura già piuttosto aggressiva. A seguire la Haas del danese Kevin Magnussen (+0″758), il citato Hamilton, la Racing Point del messicano Sergio Perez (+0″826), la coppia Renault formata dall’australiano Daniel Ricciardo (+0″839) e dal tedesco Nico Hulkenberg (+0″991) e l’altra Racing Point del padrone di casa Lance Stroll (+0″994). Mancano all’appello della top-10 le due Red Bull, con il francese Pierre Gasly che ha concluso solo 12° a 1″168 mentre l’olandese Max Verstappen è 13° a 1″211 visto che anche lui, come Hamilton, ha “baciato” il muro, causando alcuni problemi alla RB15. Piuttosto indietro le due Alfa Romeo del finlandese Kimi Raikkonen (16°) e di Antonio Giovinazzi (18°).

RISULTATI PROVE LIBERE 2 – GP CANADA 2019 F1

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 16 C. Leclerc (M) Ferrari 1’12″177 30 2 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″074 1’12″251 30 3 77 V. Bottas (D) Mercedes +00″134 1’12″311 37 4 55 C. Sainz (D) McLaren +00″376 1’12″553 37 5 20 K. Magnussen (B) Haas +00″758 1’12″935 33 6 44 L. Hamilton (M) Mercedes +00″761 1’12″938 8 7 11 S. Perez (D) Racing Point +00″826 1’13″003 31 8 3 D. Ricciardo (M) Renault +00″839 1’13″016 31 9 27 N. Hulkenberg (D) Renault +00″991 1’13″168 33 10 18 L. Stroll (B) Racing Point +00″994 1’13″171 29 11 4 L. Norris (B) McLaren +01″072 1’13″249 29 12 10 P. Gasly (B) Red Bull +01″168 1’13″345 29 13 33 M. Verstappen (B) Red Bull +01″211 1’13″388 16 14 23 A. Albon (M) Toro Rosso +01″259 1’13″436 38 15 26 D. Kvyat (M) Toro Rosso +01″344 1’13″521 31 16 7 K. Raikkonen (M) Alfa Romeo +01″365 1’13″542 32 17 8 R. Grosjean (M) Haas +01″421 1’13″598 32 18 99 A. Giovinazzi (D) Alfa Romeo +02″693 1’14″870 10 19 63 G. Russell (D) Williams +02″859 1’15″036 30 20 88 R. Kubica (M) Williams +03″110 1’15″287 36

