Mercedes domina le libere di Montreal: Hamilton su Bottas, Leclerc 3° a quasi un secondo

Lewis Hamilton ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del GP del Canada, registrando un tempo di 1:12.767 davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. L’uno-due Mercedes, stando al cronometro, è davvero preoccupante, ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni. In terza posizione si è piazzato Charles Leclerc, staccato - con stessa mescola - di 953 millesimi dalle astronavi d’argento, che ha preceduto Max Verstappen e il compagno Sebastian Vettel, appena sopra il secondo di ritardo.

I tempi dei primi 5

Pilota Scuderia Tempo 1. Lewis HAMILTON Mercedes 1:12.767 2. Valtteri BOTTAS Mercedes +0.147 3. Charles LECLERC Ferrari +0.953 4. Max VERSTAPPEN Red Bull +0.988 5. Sebastian VETTEL Ferrari +1.138

Cronaca

La sessione è iniziata sotto il segno della polvere, moltissimo sporco sollevato dalle vetture nel loro ingresso in pista probabilmente portata lì durante i lavori di logistica del paddock. La Mercedes è uscita immediatamente con mescola più morbida - avendone a disposizione una in più rispetto ai principali rivali - portandosi subito ben sotto il tempo della FP1 della scorsa stagione. La Ferrari resta invece inizialmente nella pancia del gruppo per via della scelta di utilizzare una mappatura motore poco aggressiva, e si sono intraviste sulla vettura di Leclerc nuove soluzioni per quanto riguarda i dischi dei freni, molto diversi rispetto a quelli del compagno Vettel volti a cercare un migliore incanalamento del flusso d’aria per progredire sulla cronica messa in temperatura della gomma anteriore.

A 35 minuti dalla fine anche Hamilton ha montato la mescola media e migliorato ulteriormente il proprio tempo, dimostrando a tutti come anche su questa pista i favoriti del weekend saranno sempre e solo gli uomini in argento. Il nuovo tentativo con gomma media delle Rosse le ha portate a risalire fino alle spalle dei rivali, ma con il ritardo evidente di un secondo che, nonostante non dovrebbe rispecchiare il reale valore della vettura per via di probabili carichi di benzina diversi, non è certo di buon auspicio. Sul finire di sessione piccolo allarme per Bottas che è dovuto rientrare ai box per via di una perdita idraulica sulla pompa della benzina, resterà da vedere se il finlandese sarà pronto subito per l’inizio delle FP2.

Interessante anche la lotta a centro gruppo, l’Alfa Romeo è attesa e Kimi Raikkonen ha cominciato col piede giusto il suo fine settimana, portando la sua vettura al 6° posto immediatamente dietro a Vettel, al contrario di Antonio Giovinazzi che continua la sua stagione deludente sbattendo in curva 9, rompendo la sospensione e dovendo interrompere anzitempo la ricerca del set-up. Apparsa abbastanza a suo agio anche la McLaren di Carlos Sainz e Lando Norris mentre inizio in salita per Toro Rosso, con entrambi i suoi piloti lontani dalla top 10. Per la Williams, sempre in fondo al gruppo, al posto di Robert Kubica era in pista oggi Nicholas Latifi.