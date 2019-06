Il controverso Gran Premio del Canada non è ancora definitivamente archiviato. La presentazione di una istanza di revisione da parte della Ferrari, infatti, tiene aperta una porta che potrebbe anche portare - oltre all'inversione del piazzamento di Lewis Hamilton e Sebastian Vettel a Montreal - ad un cambio della regola stessa. E le possibilità di successo per Maranello non mancano. Vediamo perché.

Una sentenza "aperta"

Partiamo da un fatto oggettivo, che suggerisce come il collegio dei commissari chiamati a decidere in Canada non fosse poi così convinto della decisione presa. Da regolamento le penalizzazioni in termini di tempo, come i 5" inflitti a Vettel, non sono mai appellabili. Tuttavia, nel dispositivo, i commissari lasciavano spazio alla Ferrari per un eventuale ricorso "in presenza di nuovi elementi che non erano disponibili al momento in cui era stato preso il provvedimento". La Ferrari ha voluto evitare il classico ricorso/appello sulla decisione proprio per la fumosità della cornice e per le scarse possibilità di successo. Si è invece rivolta al Tribunale di revisione, sfruttando la possibilità concessa dal regolamento nel 'right of review', ovvero al diritto di revisione previsto da codice sportivo al punto 14.1.1. Chi ha subito una sentenza non può appellarsi, dunque, ma se ritiene di avere in mano degli elementi che non sono stati utilizzati per giudicare, può presentarli alla FIA.

Revisione, non appello

Dunque Maranello non si è limitata a presentare "nuovi elementi non disponibili al momento in cui era stato preso il provvedimento" per appellare la decisione, bensì per chiedere una vera e propria revisione, che a questo punto potrebbe andare ad impattare sulla regola stessa. Se infatti la FIA dovesse accogliere la richiesta, potrebbe scattare di conseguenza una revisione della regola e delle relative procedure decisionali, con facoltà di renderla retroattiva o meno. E sarebbe ben difficile optare per la non retroattività visto che il tutto ha origine da un fatto ben preciso accaduto nel Gp canadese.

La difesa Ferrari

Di seguito i punti sui quali si incardina la linea difensiva ferrarista nel chiedere la revisione:

- Vettel non ha tratto vantaggio dall’uscita di pista

Il pilota della Ferrari ha anzi perso 2" secondo i dati analizzati e forniti dagli uomini di Maranello tramite telemetria.

- Nessuna duplice sterzata

Vettel è stato costretto a controsterzare al rientro in pista per correggere il sovrasterzo da cambio di superficie. I dati in possesso dei commissari durante il Gp avevano portato alla penalizzazione causa della constatazione che Hamilton aveva dovuto dare tre colpi di freno per evitare l’impatto con il muro e il ferrarista. Secondo le nuove evidenze, tuttavia, Vettel sarebbe rientrato nella traiettoria ideale, grosso modo uguale a quella dei giri precedenti. Dunque senza ostacolare Hamilton, se non costringendolo a togliere il piede dal gas per rallentamento e non tanto per rischio collisione. La condotta di Vettel è stata finalizzata a salvaguardare la sua macchina da un possibile contatto con le protezioni e quindi non c’è stata alcuna intenzione di chiudere Hamilton.

- Atto non deliberato

La decisione dei commissari sarebbe contraria alla giurisprudenza introdotta dalle delibere del 2016, che hanno stabilito che i piloti possano essere puniti solo in caso di atto deliberato.

Tempistiche

La Ferrari ha già sfruttato i quattordici giorni concessi dal regolamento per presentare istanza di revisione. Ora la palla passa alla FIA, che potrebbe sottoporre il nuovo materiale allo stesso collegio giudicante del Gp del Canada oppure, più verosimilmente, accelerare i tempi e provare a chiudere la questione già durante il prossimo week end del Gp di Francia, chiamando in causa i giudici di Le Castellet.

Scenari

Ovviamente una revisione inciderebbe in primo luogo sulla classifica del Mondiale, riaccorciando le distanze fra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Ma visto il distacco fra i due, la conseguenza più immediata sarebbe quella di rimuovere un approccio spesso troppo 'clinico' a decisioni di carattere regolamentare, restituendo alle corse il pathos e l'essenza del duello corpo a corpo troppo spesso mortificato negli ultimi anni. Mortificato in primis da un fideismo cieco in regole che, specie in uno sport estremo come l'automobilismo, non possono e non debbono avere una interpretazione oggettiva e immutabile come può essere il fuorigioco nel calcio. Il rischio è quello di tramutare le corse in supergare di velocità per gentlemen, il che va molto al di là di qualche punto in più o in meno alla Ferrari. Giovedì o venerdì potrebbe già esserci il verdetto definitivo.