Problema idraulico per Hamilton: il pilota della Mercedes partirà comunque senza penalità

Un piccolo brivido in casa Mercedes a pochissimi minuti dal via del GP del Canada, settimo round del Mondiale di F1. Sulla vettura di Lewis Hamilton è stata riscontrata una perdita idraulica. Un problema che, comunque, i tecnici del team di Brackley hanno subito individuato e sono ora al lavoro per effettuare le riparazioni.

Pertanto, la partecipazione di Hamilton al GP non è a rischio e non ci saranno penalità, tuttavia resta da capire se e quanto questa criticità possa influenzare la prestazione della W10 in vista della gara, che scatterà alle ore 20.10. Il campione del mondo in carica partirà dalla piazzola n° 2, alle spalle di Sebastian Vettel, dovendosi inoltre guardare dall’altra Ferrari di Charles Leclerc. Vedremo se il monegasco potrà sfruttare eventuali avarie sulla macchina dell’inglese, dotata della nuova Power Unit.