Quella volta che Hamilton chiuse Ricciardo a Montecarlo ma non fu squalificato...

9 Giugno 2019. Vettel domina il GP del Canada, ma viene penalizzato di 5’’ per aver tagliato la strada ad Hamilton dopo un lungo in curva. Il tedesco e la Ferrari non la prendono benissimo, anche perché la penalizzazione costa al pilota tedesco la vittoria sul circuito di Montreal. Post gara infuocatissimo con Vettel che, ovviamente, non festeggia sul podio e mette il cartello del numero 2 davanti alla macchina della Mercedes di Hamilton. È un errore di Vettel, ma è giusto fargli perdere la vittoria per questo episodio?

Il precedente: 2016 a Montecarlo

Un episodio del genere, però, era già accaduto nel 2016, a Montecarlo. I protagonisti erano, ancora una volta, Lewis Hamilton che in quel caso chiuse la traiettoria a Daniel Ricciardo, alla guida di una Red Bull, che rischiò di finire contro il muro. Ricciardo mandò a quel paese il britannico, ma i Commissari decisero di non penalizzare la Mercedes. Hamilton vinse quel GP proprio sull'australiano con un vantaggio di +7"252.

