Ruggito Ferrari nelle FP3: Sebastian Vettel detta il passo davanti a Leclerc e a Hamilton

Si chiude nel segno di una Ferrari estremamente competitiva sul giro secco la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Canada 2019, settima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Sebastian Vettel si è aggiudicato l’ultimo turno di preparazione in vista delle qualifiche con il miglior tempo di 1’10″843 ottenuto al terzo tentativo di giro veloce con gomme morbide nell’ultimo run, precedendo il compagno di squadra Charles Leclerc di 139 millesimi grazie ad una prestazione molto efficace in tutti i settori della pista. La Ferrari ha fatto la differenza rispetto al resto della concorrenza soprattutto nel terzo settore, caratterizzato da un lunghissimo rettilineo in cui la potenza motoristica è fondamentale per fare il tempo.

La migliore delle Mercedes è quella di Lewis Hamilton, classificatosi terzo a 0.393 dalla migliore prestazione assoluta di Vettel senza forzare eccessivamente per non pregiudicare inutilmente le qualifiche del pomeriggio e di conseguenza anche la gara di domani. Il cinque volte campione iridato ha migliorato progressivamente, prendendo sempre più confidenza con la W10 e con un tracciato in costante evoluzione, anche se si è tenuto un buon margine di sicurezza per non rischiare di toccare i muretti in uscita dalle chicane canadesi. Quarta piazza a 0.688 dalla vetta per il finlandese Valtteri Bottas (Mercedes), apparso in difficoltà nel confronto diretto con il compagno di squadra nonostante un venerdì molto solido.

Red Bull in quinta e sesta posizione rispettivamente con l’olandese Max Verstappen e con il francese Pierre Gasly, staccati di circa 1″ dalle Ferrari in simulazione di qualifica e dunque fuori dai giochi sulla carta per le prime due file della griglia di partenza. Grande equilibrio tra i team di centro gruppo, con un ottimo Daniel Ricciardo che si è inserito in settima piazza con la Renault a 1″2 dal leader ma a poco più di un decimo dalla Red Bull di Gasly, mentre completano la top10 la McLaren di Lando Norris, ottavo a 1.311, la Racing Point di Sergio Perez, nono a 1.332, e la Toro Rosso di Daniil Kvyat, decimo a 1.455.

RISULTATI PROVE LIBERE 3 – GP CANADA

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 5 S. Vettel (B) Ferrari 1’10″843 19 2 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″139 1’10″982 17 3 44 L. Hamilton (B) Mercedes +00″393 1’11″236 20 4 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″688 1’11″531 19 5 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″999 1’11″842 15 6 10 P. Gasly (B) Red Bull +01″071 1’11″914 19 7 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″202 1’12″045 16 8 4 L. Norris (B) McLaren +01″311 1’12″154 17 9 11 S. Perez (B) Racing Point +01″332 1’12″175 17 10 26 D. Kvyat (B) Toro Rosso +01″455 1’12″298 23 11 27 N. Hulkenberg (B) Renault +01″462 1’12″305 17 12 20 K. Magnussen (B) Haas +01″494 1’12″337 17 13 55 C. Sainz (B) McLaren +01″556 1’12″399 21 14 23 A. Albon (B) Toro Rosso +01″580 1’12″423 19 15 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +01″784 1’12″627 24 16 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo +01″865 1’12″708 19 17 8 R. Grosjean (M) Haas +02″354 1’13″197 11 18 63 G. Russell (B) Williams +03″123 1’13″966 17 19 88 R. Kubica (B) Williams +03″583 1’14″426 24