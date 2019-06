Vettel è il vincitore per la SNAI: pagate le scommesse di chi aveva puntato sul tedesco

Sorprendente decisione della Snai: l’azienda di scommesse ha infatti scelto di pagare come vincenti tutte le schedine che puntavano sulla vittoria di Sebastian Vettel nel GP del Canada 2019. Il ferrarista, che ha tagliato il traguardo della gara di Montreal in prima posizione, è poi stato classificato secondo dopo la discussa penalità di 5 secondi inflitta per avere ostacolato Lewis Hamilton dopo essere uscito di pista nella chicane 3-4. I bookmakers, che avevano quotato il successo del tedesco a 4, hanno intrapreso questa strada spiegandone le motivazioni.

" Un’iniziativa doverosa per una gara intensa e combattuta, ma con un finale deludente per i tifosi della scuderia di Maranello e della Formula 1 "

Ovviamente verranno pagate come vincenti anche le scommesse su Lewis Hamilton, reale trionfatore della 7a tappa del Mondiale Formula Uno.