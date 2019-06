Vettel penalizzato! In Canada vince Hamilton che vola nel Mondiale, Leclerc 3°

E sono 7. La Mercedes trionfa ancora una volta, vincendo il Gran Premio del Canada, settimo atto del mondiale di Formula 1 2019. A vincere è il solito Lewis Hamilton, ma stavolta non è una vittoria netta, dominata dal primo all'ultimo giro. Per la prima volta Hamilton si ritrova a lottare in pista contro Vettel, arrivando secondo sotto la bandiera a scacchi.

Si perché la gara la vince Sebastian Vettel. Il tedesco passa per primo al traguardo, ma per colpa dell'errore al giro 48 deve scontare una penalità di 5 secondi, decisiva per la vittoria dell'inglese.

Un arrivo quindi tra le polemiche. Riavvolgiamo il nastro: Seb è davanti a Lewis di un secondo quando va lungo in curva quattro. Rientra in pista chiudendo la strada a Hamilton, che si lamenta nel team radio. Dopo qualche tornata la Direzione Gara prende la decisione della penalità. Seb non riesce a prendere vantaggio sul nemico, taglia il traguardo da primo ma arriva secondo. Furente ai box, dopo qualche tempo decide di andare lo stesso sul podio.

Decisione alquanto dubbia. Sicuramente la manovra di Vettel è al limite, ma non sembra esserci cattiveria. E poi nel passato si sono viste mosse anche molto peggiori. Ma questo è quanto. Inoltre, se Seb non avesse sbagliato, avrebbe vinto il primo GP della sua stagione.

Chiude il podio un buon Leclerc, lontano dai primi due anche per una scelta errata del muretto box. Quarto Bottas, poi Verstappen. Bene la Renault che si mette davanti a Gasly, chiude la top ten Stroll e Kvyat.

Al di là di quello che è accaduto alla fine a vincere è Hamilton, che allunga in maniera decisiva sul mondiale. Ma soprattutto Lewis dimostra di essere il solito cannibile, sempre perfetto. Per la Ferrari comunque ci sono diverse note positive: prima di tutto il doppio podio, ancora mai accaduto in stagione. E poi, finalmente, la Mercedes è battuta in pista.

I 5 momenti della gara

- Pronti via e i primi 5 proseguono in fila indiana. Bottas perde una posizione ed è settimo dietro Hulkenberg. Verstappen, con gomme dure, fatica a risalire la classifica.

- Seb prosegue in testa con due secondi di vantaggio su Lewis. Terzo Leclerc che tiene il ritmo dei primi. Bene la Renault dietro, Bottas non riesce a passare Ricciardo, Max rimane imbottigliato nel traffico. Hamilton continua a pressare Vettel, che però ha ritmo per tenere l'inglese a distanza.

- Inizia il valzer dei pit stop. Hulkenberg, Gasly e Ricciardo anticipano di molto la sosta, mentre Seb entra al giro 26 e mette gomma bianca. Due tornate dopo tocca a Hamilton che esce dal pit dietro al tedesco. Leclerc entra molto dopo e così perde il treno dei primi due. Dopo la prima sosta la classifica è la seguente: Vettel in testa sempre con un secondo di vantaggio su Hamilton, poi Leclerca 10, Bottas quarto più staccato, poi Verstappen, Ricciardo, Hulkenberge e Gasly ottavo.

- Il colpo di scena arriva al giro 48: Seb va lungo alla seconda chicane, va sull'erba e torna in pista chiudendo Hamilton. Brutto errore del tedesco, che mantiene comunque la testa della corsa ma va sotto investigazione e, poco dopo, si prende la penalità di 5 secondi.

- Tra le polemiche, Seb prova a staccare Hamilton senza successo. E quindi Vettel passa per primo sotto la bandiera a scacchi, ma a vincere è Hamilton davanti al tedesco e a Leclerc. Quarto Bottas che si prende il giro più veloce, poi Verstappen.

La statistica chiave

21 Ottobre 2018 - L’ultimo GP vinto dalla Ferrari è quello del 21 Ottobre 2018 negli Stati Uniti con Raikkonen. Il digiuno continua!

La dichiarazione

Lewis HAMILTON: "Ringrazio il mio team per il grande lavoro. Non è il modo in cui avrei voluto vincere, ma ho forzato Vettel a fare un errore. Avevo la strada per per passarlo, ma Vettel mi ha chiuso. La Ferrari è andata fortissimo in questo weekend".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Lewis HAMILTON: Non il weekend perfetto, non la gara della vita, ma ancora una volta ne esce vincitore. Bravissimo a pressare il leader dal primo all'ultimo giro, inducendolo all'errore decisivo. La differenza è tutto qui: Seb è incline all'errore, Lewis non sbaglia mai.

Il peggiore

HAAS: Abbastanza un disastro. Grosjean malissimo, lontano dalla zona punti. Magnussen va ancora peggio, partito in fondo alla griglia e penultimo al traguardo. E pensare che la vettura aveva i mezzi per lottare per la zona punti.