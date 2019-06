Vettel: "Vogliamo chiudere il gap con le Mercedes, prossime gare cruciali"

" Non so rispondere su quali siano le nostre possibilità di vincere il titolo. Certamente l'inizio di stagione non è stato come volevamo, ma siamo riusciti a portare a casa punti preziosi. Le prossime gare saranno cruciali per tornare davanti a dare più filo da torcere alla Mercedes "

Così Sebastian Vettel parlando con la stampa a Montreal in vista del Gran Premio del Canada di F1. "Una volta che saremo riusciti a fare questo con costanza, allora potremo guardare avanti con molto ottimismo. Ma sarà cruciale farlo il prima possibile", aggiunge il tedesco della Ferrari a proposito delle possibilità di dare una svolta alla stagione.

" Al momento non voglio avere fretta, guardare quando dovremo farlo, è chiaro che siamo dietro e c'è un margine piuttosto grosso. Dobbiamo chiudere questo divario e metterci davanti a loro, altrimenti sarà difficile dare una svolta. Più realista di così non posso essere "

In Canada così si prevede un nuovo duello con la Red Bull alle spalle della Mercedes, Vettel ha così replicato: "Abbiamo sempre battuto almeno una Red Bull, è una battaglia molto ravvicinata ma il nostro obiettivo è battere la Mercedes. E' quello il posto in cui vogliamo essere, perchè noi vogliamo arrivare primi e non lottare per il terzo posto". E infine propsio sul circuito canadese, Vettel ha dichiarato: "Non sappiamo se abbiamo trovato una soluzione, abbiamo delle idee e vedremo. Non possiamo fare previsioni, sulla carta questo dovrebbe essere un circuito a noi favorevole. E' più simile al Bahrain, anche se c'è difficoltà a portare le gomme in temperatura. Sono fiducioso perchè è un circuito che valorizza i nostri punti di forza".