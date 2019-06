VIDEO - Il momento in cui Vettel taglia la chicane e sbarra la strada a Hamilton

Al 48° giro del GP del Canada, Vettel taglia la chicane per aver perso il posteriore e finisce per sbarrare la strada a Lewis Hamilton. Il britannico così non riesce a sorpassare e i Commissari di gara penalizzano Vettel di 5’’ che perde così la vittoria. Un episodio che fa discutere visto i tanti precedenti.

