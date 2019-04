Al termine delle prime due sessioni di prove libere in Cina, Mattia Binotto ha spiegato la scelta di sostituire le centraline sulle vetture di Vettel e Leclerc, e si è soffermato su Mick Schumacher, che ha guidato per la prima volta una Ferrari in occasione dei test in Bahrain.

" Era la prima volta che vedevo Mick Schumacher dopo tanti anni. Guardandolo in faccia non è molto simile a papà Michael, ma il suo approccio lo è: fa le stesse domande ed è curioso come lui. Valutarlo ora è molto difficile, perché le condizioni meteo erano brutte quel giorno. L'obiettivo non era valutare le sue prestazioni. Per lui è importante l'apprendimento, è al primo anno in F2. Non ha mai spinto al limite, ha cercato di imparare giro dopo giro. Ha fatto un ottimo lavoro, è stato molto concentrato. "

Mick Schumacher, classe 1999, è entrato nell'Academy di Maranello e sta correndo in Formula 2 con il Team Prema Racing: ha testato Ferrari e Alfa Romeo in due giornate consecutive. Con la Rossa ha fatto segnare il secondo miglior tempo alle spalle di Max Verstappen, mentre con l'Alfa Romeo ha chiuso al sesto posto.