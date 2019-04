Quasi come in Australia. Dopo i problemi in Bahrain, la Mercede torna a dominare in qualifica, monopolizzando la prima fila a Shanghai. In pole c'è Valtteri Bottas che, dopo il bel weekend di Melbourne, si ripete in Cina e domani partirà davanti al compagno di squadra.

23 millesimi tra i due. Un nulla, ma il finlandese si conferma in gran forma dopo le prove libere del Gran Premio, terzo atto di questo mondiale di Formula 1 2019. Lewis quindi è ancora battuto, ma è vicinissimo.

Valtteri Bottas batte Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP di CInaGetty Images

Ferrari indietro. Tre decimi non sono tantissimi e domani sul passo gara potrebbero esserci sorprese. Certo è che lo scorso anno arrivò una fantastica pole di Vettel, quest'anno la Mercedes ne esce dominante. Una SF90 molto competitiva in rettilineo, meno nei tratti guidati. Vettel batte Leclerc. Sarà molto interessante vedere cosa accadrà domani, ora però è la scuderia tedesca favorita per la vittoria.

Bella la guerra per i punti. Verstappen è quinto e non lontano dai due top team, bene Renault e Haas, passo indietro della Mclaren rispetto al Bahrain.

La griglia di partenza

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Valtteri Bottas Mercedes - 2 Lewis Hamilton Mercedes +0.023 3 Sebastian Vettel Ferrari +0.301 4 Charles Leclerc Ferrari +0.318 5 Max Verstappen Red Bull +0.542 6 Pierre Gasly Red Bull +1.383 7 Daniel Ricciardo Renault +1.411 8 Nico Hulkenberg Renault +1.415 9 Kevin Magnussen Haas No Time 10 Romain Grosjean Haas No Time

I 5 momenti della qualifica

- Pronti via e Bottas fa subito il miglior tempo del weekend, mentre Leclerc sbaglia ed è costretto ad usare un secondo treno di gomme per entrare in Q2. Bene Hulkenberg, Sainz e Grosjean.

- Dietro è grande bagarre. Peccato per Giovinazzi che non risce a scendere in pista per alcuni problemi sulla sua Alfa Romeo. Fuori anche Stroll, le Williams e Albon che ha distrutto la sua vettura in FP3.

- Q2 con i top team e Verstappen che provano la qualiifca nel Q3 con gomma gialla. Tutti riescono nell'impresa, anche se Lewis Hamilton è costretto ad usare due treni di pneumatici più duri, in quanto sbaglia il primo tentativo. Questi cinque domani partiranno con questa mescola, tutti gli altri saranno su una gomma più morbida.

- La lotta per qualificarsi nel Q3 è veemente. Alla fine rimangono fuori: Kvyat, Perez, Raikkonen, Sainz e Norris.

- Q3 molto interessante. Nel primo tentativo la Mercedes fa la voce grossa e semina la Ferrari. Primo Bottas di un nulla su Lewis, poi Vettel a mezzo secondo, quarto Verstappen che batte Leclerc. Nell'ultimo tentativo Hamilton non si migliora e Valtteri quindi è in pole. Vettel terzo e poi Leclerc.

La statistica chiave

7 - E' arrivata la settima pole in carriera per Valtteri Bottas, la prima di questo 2019. Tutte ottenute con la Mercedes.

La dichiarazione

Lewis HAMILTON: "Non ho mai mollato e ho continuato a spingere nonostante alcuni problemi nelle libere. Bottas ha fatto un lavoro stellare. Ho faticato tanto ma mi sono avvicinato molto al mio compagno. Le Ferrari sono molto veloci in rettilineo, noi siamo messi meglio in curva".

Il migliore

Valtteri BOTTAS: Dopo la stupenda vittoria in Australia, arriva anche la prima pole position stagionale. Contando anche la leadership nel mondiale il finlandese è in gran forma, nel momento migliore della carriera.

Il peggiore

Lance STROLL: Contando Giovinazzi e Albon out senza neanche girare e la Williams ormai decaduta, è lui l'unico escluso dal Q2. Molto lontano dal compagno, dopo il buon weekend di Melbourne si sta perdendo al volante della Racing Point.