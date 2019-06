GP Francia: Ricciardo penalizzato di 10 secondi, passa dal settimo all’11esimo posto

Il Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno non ha regalato emozioni clamorose o colpi di scena particolari, ma qualche corpo a corpo c’è stato. Tra questi il grande protagonista, suo malgrado, è stato Daniel Ricciardo che, dopo un bel duello con Kimi Raikkonen, e non solo, era riuscito a portare la sua Renault fino alla settima posizione finale nella gara di casa per la scuderia transalpina.

Dopo la bandiera a scacchi, tuttavia, l’australiano era finito sotto la lente d’ingrandimento della direzione di gara di Le Castellet che, notizia di pochi minuti fa, ha deciso di penalizzare l’ex Red Bull per il suo comportamento nel corso di alcuni sorpassi. Doppia penalità per Ricciardo che, quindi, si è visto aggiungere 10 secondi in più al suo tempo complessivo (5 secondi per il rientro in pista non controllato che ha costretto Lando Norris ad uscire di pista, quindi altrettanti per avere mandato fuori dalla sede stradale Kimi Raikkonen), facendolo scivolare dal settimo all’11esimo posto, per cui senza nemmeno portare a casa un punto in classifica.