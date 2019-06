Quarto successo di fila, il sesto in queste otto gare. Dominio impressionante per Lewis Hamilton che domina in lungo e in largo il Gran Premio di Francia, ottavo atto del mondiale di Formula 1 2019. Il miglior avvio della carriera. Uno strapotere incredibile dell'inglese, che lascia le briciole a tutti gli altri. Bottas è comunque secondo, ma lontano una vita dal compagno.

Questo Lewis è assolutamente imprendibile, non ha avversari nella F1 moderna. A Le Castellet Hamilton parte forte, per poi allungare su tutti. Alla fine Valtteri arriva a quasi 20 secondi, una vita. Almeno Vettel gli ruba il giro più veloce all'ultima tornata, se no era Grand Chelem.

Il mondiale prende direzione dell'Inghilterra. Potrebbe essere il sesto della carriera per Lewis, a -1 da Schumi. Per quanto riguarda le vittoria siamo a -12 dal Kaiser. Sembrava un record imbattibile quello di Michael, di questo rimto Hamilton batterà il tedesco.

Come detto, Bottas è secondo. Il finlandese guarda il compagno col binocolo e nel finale deve tenere dietro il buon Charles Leclerc, terzo sul podio. Buona gara del monegasco, che per pochissimo non batte la Mercedes all'ultima curva. Comunque la Mercedes è qualcosa di mostruoso: sono otto su otto in questa stagione, con sei doppiette.

Quarto Max Verstappen, poi Vettel. Gara strana del tedesco, che batte le McLaren nelle prime fasi ma non riesce mai ad attaccare le Red Bull. Al penultimo giro rientra ai box a mettere le gomme rosse per portarsi a casa il giro più veloce.

Gara comunque noiosa nei primi, stupenda per gli altri, comunque doppiati. Sesto è Sainz, poi è bagarre: a spuntarla all'ultimo giro è Ricciardo, che batte letteralmente al fotoninish Raikkonen e Hulkenberg, mentre un gran Norris si deve accontentare della decima piazza dopo un problema alla sua vettura. Male Gasly, fuori dai punti. Disastro Giovinazzi, penalizzato ancora una volta dalla strategia.

L'ordine d'arrivo

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Lewis Hamilton Mercedes - 2 Valtteri Bottas Mercedes +18.056 3 Charles Leclerc Ferrari +18.985 4 Max Verstappen Red Bull +34.905 5 Sebastian Vettel Ferrari +1.02.796 6 Carlos Sainz McLaren +1.35.462 7 Daniel Ricciardo Renault +1 Lap 8 Kimi Raikkonen Alfa Romeo +1 Lap 9 Nico Hulkenberg Renault +1 Lap 10 Lando Norris McLaren +1 Lap

I 5 momenti della gara

- Pronti via e davanti succede poco. Le Mercedes vanno subito via, poi Leclerc, Verstappen, le McLaren e Vettel. Seb ci mette qualche giro a carburare ma in poche tornate passa sia Norris che Sainz, andando alla caccia della Red Bull di Max.

Davanti succede ben poco. La Mercedes è più forte e in venti giri ha 10 secondi di vantaggio su Leclerc. Vettel rimonta su Verstappen, ma l'olandese riesce comunque a tenere a debita distanza l'avversario.

Comincia il valzer dei pit. Dopo i vari Giovinazzi, Ricciardo e Magnussen, il primo big che entra è Verstappen. Poco dopo entra Leclerc, mentre Vettel rimane fuori, provando a battere Max in pista sfruttando le gomme gialle ancora competititve. L'azzardo però non riesce e Seb rimane dietro alla Red Bull dell'olandese. Hamilton fa gara da solo con un ritmo inarrivabile per gli altri. E così dopo la prima sosta dei big la classifica è la seguente: Hamilton in testa con dieci secondi di vantaggio su Bottas, poi Leclerc, Verstappen, Vettel quinto a cinque secondi ma con una gomma più fresca di quattro giri rispetto a Max.

- Regna la noia. Prime posizioni abbastsanza cristallizzate: davanti Hamilton domina, leader incontrastato di questo weekend. Secondo Bottas, poi Leclerc che prova ad accaparrarsi il giro più veloce, quarto Verstappen, poi Vettel che non riesec ad avvicinarsi a Max. Sesto Sainz, poi Norris, Ricciardo, Raikkonen e Hulkenberg decimo. Male Gasly fuori dai punti.

- Davanti non succede nulla e Hamilton trionfa per la quarto volta consecutiva. Secondo Bottas che nel finale tiene dietro Leclerc in rimonta. Quarto Verstappen, quinto Vettel che al penultimo giro rientra per mettere le gomme rosse e conquistare il giro più veloce in gara.

La statistica chiave

E sono otto. 100% per ora di vittorie Mercedes in questo 2019. Il record assoluto è di 11 della McLaren nel 1988.

La dichiarazione

Charles LECLERC: "Ho dato tutto. Ho gestito le gomme e verso la fine ho ripreso Bottas che faticava. Ci ho provato ma non sono riuscito ad attaccarlo. Abbiamo fatto comunque una buona gara. Ci ho creduto sino agli ultimi metri".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Lewis HAMILTON: Altra gara pazzesca, ennesimo weekend epico. Qualifica super, corsa comandata dal primo all'ultimo giro con una semplicità mostruosa, rifilando una vita agli avversari.

Il peggiore

HAAS: Veramente strana questa squadra, che passa da weekend ultra competitivi ad altri in fondo allo schieramento. A Le Castellet non riesce mai a girare forte, finendo in fondo allo schieramento solo davanti alle inguardabili Wlliams.