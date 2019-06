Binotto: "Cercheremo di capire cosa non ha funzionato in Francia"

Il Mondiale F1 2019 è pronto per il nono appuntamento della sua stagione. Dal sud della Francia, infatti, si passa alle montagne della Stiria, per il Gran Premio di Austria. Sul circuito del Red Bull Ring il Circus attende maggiore battaglia rispetto a quanto visto al Paul Ricard, ma la sensazione che sarà un nuovo dominio delle Mercedes è notevole. Vedremo se la Ferrari sarà in grado di sfruttare la conformazione della pista austriaca, per rimettersi in carreggiata e, perchè no, puntare alla prima vittoria di un inizio anno quanto mai complicato.

Il team principal della scuderia di Maranello, Mattia Binotto, ha voluto fare il punto della situazione in vista del fine settimana del Red Bull Ring, una delle piste che potrebbe mettere in maggiore bilico il dominio delle Frecce d’argento. “Siamo contenti di tornare subito in pista – spiega al sito ufficiale del Cavallino Rampante – perché è il modo migliore per avere un nuovo confronto e cercare di capire cosa non è andato secondo i piani a Le Castellet”.

In vista della tappa di Zeltweg la Ferrari non arriverà a mani vuote e porterà diverse novità, come successo in Francia, anche se con risultati non propriamente scintillanti.

" Avremo vari pezzi e faremo delle prove, soprattutto per avere un quadro più preciso del perché alcuni nuovi elementi portati a Le Castellet non si siano rivelati validi "

La pista che è tornata in calendario nel 2014 ha caratteristiche ben definite: “Il Red Bull Ring è un tracciato con un layout completamente differente rispetto al Paul Ricard: la prima parte presenta rettilinei lunghi e frenate sul dritto mentre la seconda è più guidata, con un misto di curve a velocità bassa e medio-alta”.

L’anno scorso l’ago della bilancia furono le gomme e le temperature elevate che misero in ginocchio entrambe le Mercedes. Anche in questa edizione la colonnina di Mercurio potrebbe incidere, e non poco sulle prestazioni dei protagonisti.

" Sono previste temperature molto elevate quindi sarà un weekend impegnativo dal punto di vista del raffreddamento sia della parte motore che dei freni e di conseguenza anche molto difficile per quel che sarà la gestione delle gomme. "

alessandro.passanti@oasport.it