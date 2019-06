Bottas precede Hamilton di pochi millesimi, Ferrari a quattro decimi

Valtteri Bottas ha conquistato con il tempo di 1:30.159 la vetta della classifica anche nella terza sessione di prove libere del GP di Francia, confermando l’estrema competitività della sua W10 sul Paul Ricard e riproponendosi come assoluto protagonista in vista delle qualifiche che scatteranno alle 15:00, dopo il passivo sabato canadese. Il compagno di squadra Lewis Hamilton lo segue a ruota a soli quarantuno millesimi davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel molto vicine tra loro a poco meno di mezzo secondo dal finlandese, ma che sembrano tuttavia aver trovato un piccolo miglioramento rispetto alle condizioni di ieri dove entrambi avevano faticato parecchio.

Quasi tutto il divario tra le due vetture arriva dal terzo settore, già ampiamente pronosticato come il punto critico per le Rosse, e dove già nelle prime due sessioni si era evidenziato un margine importante per i due piloti del team di Stoccarda; molto più in ombra del previsto invece le Red Bull, entrambe ampiamente oltre il secondo e lontanissime anche dalle stesse Ferrari contro le quali erano sembrate addirittura maggiormente competitive fino all’inizio di queste terze prove libere.

Leclerc è apparso per tutto il weekend più a suo agio del compagno tedesco, riuscendo a spingere più al limite la propria vettura anche in condizioni di pneumatici non perfette, visto l’altissimo degrado che si registra sulla gomma con la mescola morbida; in questa stagione questa è una sceneggiatura che abbiamo visto abbastanza spesso, salvo poi vedere Vettel trovare spesso un gran giro sul finire di qualifica e mettersi alle spalle il compagno (6 a 1 per Sebastian il duello), quindi c’è curiosità per capire se questo potrà succedere anche oggi.

Dando un’occhiata alla lotta di centro gruppo stiamo assistendo a un fine settimana di conferme positive sia per quanto riguarda McLaren sia per l’enorme crescita di Renault che, dopo aver trovato e risolto a Monte Carlo il problema di bielle che aveva causato il disastroso doppio ritiro in Bahrein, ha davvero cambiato volto e appare lanciata verso l’occupazione del ruolo di quarta forza del Mondiale in maniera piuttosto evidente. Tutto il weekend è sembrato in salita per le altre due scuderie motorizzate Ferrari, sia Alfa Romeo che soprattutto Haas sembrano patire la conformazione mista del Paul Ricard e sembra difficile ipotizzare per loro un ingresso nel Q3 al netto di quanto visto in queste tre sessioni.

I tempi delle FP3

1 Valtteri BOTTAS 1:30.159 5

2 Lewis HAMILTON +0.041 3

3 Charles LECLERC +0.446 5

4 Sebastian VETTEL +0.474 5

5 Max VERSTAPPEN +1.379 3

6 Pierre GASLY +1.440 3

7 Lando NORRIS +1.495 5

8 Daniel RICCIARDO +1.643 3

9 Carlos SAINZ +1.728 4

10 Kimi RÄIKKÖNEN +1.784 4