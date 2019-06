Doppietta Mercedes nelle prime libere in Francia, Vettel terzo e Leclerc quinto

Si parte con una doppietta Mercedes nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno. Le due Frecce d’argento si sono mostrate subito a proprio agio sul circuito di Le Castellet – Paul Ricard, dove un anno fa dominarono, quindi alle loro spalle troviamo Red Bull e Ferrari che hanno svolto lavori differenti. Il nuovo asfalto della pista transalpina ha messo alla frusta le gomme, specialmente quelle della Ferrari che hanno messo in mostra segni notevoli di usura dopo poche tornate. La scuderia di Maranello ha macinato parecchi chilometri e svolto diverse prove comparative con la nuova ala anteriore.

Il più veloce di tutti è risultato Lewis Hamilton con il tempo di 1:32.738 (gomma soft) precedendo di appena 69 millesimi il suo compagno di team Valtteri Bottas dopo una serie di giri nei quali hanno abbassato il limite progressivamente. Al terzo posto troviamo un soddisfatto Charles Leclerc che, nell’unico tentativo di rilievo ha chiuso a 373 millesimi. Quarto Max Verstappen (Red Bull) a quasi nove decimi dalla vetta, mentre è quinto Sebastian Vettel (Ferrari) a 1.042 senza un vero e proprio giro veloce da segnalare.

Sesto tempo per il francese Pierre Gasly a 1.353, davanti alle due McLaren. Settimo posto per il britannico Lando Norris a 1.372, mentre è ottavo lo spagnolo Carlos Sainz a 1.523. Nono tempo per Daniel Ricciardo (Renault) a 1.802, mentre chiude la top ten il thailandese Alexander Albon (Toro Rosso) a 2.066. Si ferma in 17esima posizione, alle spalle proprio di Kimi Raikkonen, il nostro Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo sempre più in difficoltà con un ritardo di 3.364 da Hamilton.

Alle ore 15.00 si tornerà in pista con la seconda sessione di prove libere che inizierà a darci un quadro più preciso della situazione, sia in ottica qualifica, sia in ottica passo gara.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP FRANCIA 2019 – F1

1 44 L. Hamilton (B) Mercedes 1’32″738 18 2 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″069 1’32″807 18 3 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″373 1’33″111 20 4 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″880 1’33″618 18 5 5 S. Vettel (B) Ferrari +01″052 1’33″790 20 6 10 P. Gasly (B) Red Bull +01″353 1’34″091 20 7 4 L. Norris (B) McLaren +01″372 1’34″110 22 8 55 C. Sainz (B) McLaren +01″523 1’34″261 25 9 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″802 1’34″540 16 10 23 A. Albon (B) Toro Rosso +02″066 1’34″804 23 11 11 S. Perez (M) Racing Point +02″071 1’34″809 19 12 27 N. Hulkenberg (B) Renault +02″072 1’34″810 24 13 18 L. Stroll (M) Racing Point +02″325 1’35″063 20 14 26 D. Kvyat (B) Toro Rosso +02″588 1’35″326 22 15 20 K. Magnussen (B) Haas +02″672 1’35″410 17 16 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo +02″784 1’35″522 21 17 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +03″364 1’36″102 20 18 34 N. Latifi (B) Williams +04″409 1’37″147 23 19 88 R. Kubica (B) Williams +04″434 1’37″172 25 20 8 R. Grosjean (B) Haas +04″882 1’37″620 9

Alessandro Passanti