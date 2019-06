Ferrari: venerdì audizione ricorso Ferrari su Vettel, e in Francia con una nuova ala

È prevista per domani, venerdì 21 giugno, alle 14.15 a Le Castellet, in Francia, l'audizione della Ferrari con i commissari di gara di Montreal per valutare la possibile revisione della penalizzazione di 5" che è costata al ferrarista Sebastian Vettel la vittoria in Canada. Proprio a Le Castellet domani si svolgeranno le prove libere del Gp di Francia, in programma nel week-end.

Video - Il ritratto di Niki Lauda, campione in pista con Ferrari e McLaren, dirigente vincente con Mercedes 01:20

Novità importante in Francia

La Ferrari ha portato un’importante novità tecnica a Le Castellet dove nel weekend si correrà il GP Francia 2019, tappa del Mondiale F1. I tecnici del reparto corse sono riusciti a realizzare una nuova ala anteriore che debutterà in terra transalpina, si tratta di una modifica importante con la quale si spera di rilanciare definitivamente la vettura e di lottare per la vittoria in una stagione fino a questo momento avara di soddisfazioni.

Il Cavallino Rampante ha puntato sull’outwash dei vortici, come riporta it.motorsport.com il profilo principale e il primo flap nell’area della paratia laterale sono più orizzontali e inoltre c’è un maggior carico nella parte interna, l’ultimo flap è acuminato e si protende in avanti.

Inoltre è apparso anche un deviatore di flusso di forma triangolare disposto a due terzi del pavimento arcuato in modo da spingere i flusso all’esterno della ruota anteriore aumentando il carico aerodinamico. Riusciranno Sebastian Vettel e Charles Leclerc a vincere in Francia battendo finalmente le Mercedes?