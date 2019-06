Ancora, sempre e solo Mercedes. Le due vetture favorite sono di nuovo davanti in una pole position lanciata da Valtteri Bottas col primo record della pista e conquistata poi da Lewis Hamilton che continua a migliorarsi giro dopo giro: imbattibile il suo 1:28.319, davanti al compagno di squadra di +0.286. Terza una Ferrari, quella di Charles Leclerc, staccato di 0.646 e a completare la seconda fila Max Verstappen a +1.090.

E Sebastian Vettel? E' soltanto settimo, dopo un problema al cambio che lo costringe ad abortire il giro lanciato e a rientrare in pista all'ultimo, provando a spingere nel traffico. Sessione deludente per il tedesco.

E' una pole del GP di Francia singolare, perché tra i top 10 c'è finalmente Antonio Giovinazzi per la prima volta in carriera. L'italiano è bravissimo in Q2 a centrare il tempone sul filo di lana entrando addirittura come nono.

Ma è ancora migliore la prova di Lando Norris, che è arririttura quinto, davanti a un bravissimo Carlos Sainz, sesto

La griglia di partenza

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Lewis Hamilton Mercedes - 2 Valtteri Bottas Mercedes +0.286 3 Charles Leclerc Ferrari +0.646 4 Max Verstappen Red Bull +1.090 5 Lando Norris McLaren +1.099 6 Carlos Sainz jr. McLaren +1.203 7 Sebastian Vettel Ferrari +1.480 8 Daniel Ricciardo Renault +1.599 9 Pierre Gasly Red Bull +1.865 10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +5.101

