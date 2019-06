Le pagelle: Hamilton imbattibile, Leclerc meglio di Vettel. Male Gasly e la Haas

Lewis HAMILTON Voto 10 e lode: Altra gara pazzesca, ennesimo weekend epico. Qualifica super, corsa comandata dal primo all'ultimo giro con una semplicità mostruosa, rifilando una vita agli avversari. Il crono dell'ultima tornata, con gomme dure ultra usurate, è l'emblema di uno strapotere allucinante su tutti

Valtteri BOTTAS: Voto 6 e mezzo: E' una grande delusione. Con una vettura che nelle mani del compagno sembra una astronave, lui fatica a tenere dietro il buon Leclerc, arrivandogli davanti di un soffio. Dopo un buon inizio di stagione sta letteralmente crollando, nonostante l'ennesimo secondo posto di quest'anno.

Charles LECLERC Voto 8 e mezzo: Ottima terza piazza, peccato per il mancato sorpasso su Bottas all'ultima tornata. Weekend comunque estremamente positivo e gara solida, oggi anche nel ritmo meglio di Vettel.

Max VERSTAPPEN Voto 8: Sempre più solido. Non si vede praticamente mai, ma nel ritmo è straordinario e così riesce a tenere costantemente a distanza Vettel.

Sebastian Vettel (Ferrari)Getty Images

Sebastian VETTEL Voto 7: Bene ma non benissimo. Bravo ad inizio corsa a battere in breve tempo le McLaren, parte all'inseguimento di Verstappen, senza successo. Così cambia strategia, ma ancora una volta l'idea non paga e Seb si deve accontentare della quinta piazza. A fatica si porta a casa il giro più veloce in gara.

Carlos SAINZ Voto 9: Che dire, la McLaren arriva doppiata, ma almeno risponde presente dopo qualcosa come cinque anni. Weekend estremamente solido di Carlos, che chiude con una splendida quinta piazza.

Daniel RICCIARDO Voto 7: La Mclaren è davanti e di molto, almeno Daniel riesce all'ultimo giro a prendersi una buona settima piazza finale.

Kimi RAIKKONEN Voto 7 e mezzo: Mai e dico mai dare per spacciato Iceman, che dopo qualche gara anonima si ritrova sempre li, a sfruttare gli errori degli avversari per arrivare ancora a punti.

Lando NORRIS Voto 8 e mezzo: Uno dei migliori di oggi. Purtroppo in partenza viene battuto dal compagno più esperto, poi però rimane alle sue spalle per tutta la corsa, sino al problema finale. Cerca di tenere con le unghie e con i denti la posizione, ma deve cedere all'ultima tornata. Comunque questo è forte e ha grandi numeri, ma soprattutto solo 19 anni.

Pierre GASLY Voto 4 e mezzo. Ancora male. Verstappen è sempre li a combattere coi primi, lui invece parte male e finisce nelle retrovie, addirittura fuori dai punti. Bruttissimo modo di chiudere il GP di casa.

Antonio GIOVINAZZI Voto 5: Dopo la bella qualifica, viene penalizzato da una strategia indecente che lo relega nel fondo dello schieramento. Partire con le rosse è stato un suicidio.

Toro ROSSO: Voto 4: Poco meglio della Haas, ma comunque quasi un disastro. Almeno è divertente la lotta intestina tra i due piloti, ma Renault e anche Alfa Romeo la superano nel costruttori.

HAAS Voto 3: Veramente strana questa squadra, che passa da weekend ultra competitivi ad altri in fondo allo schieramento. A Le Castellet non riesce mai a girare forte, finendo in fondo allo schieramento solo davanti alle inguardabili Wlliams.