Leclerc: "Ci ho creduto fino all’ultimo metro, è stata una buona gara"

Il GP di Francia 2019 di Formula 1 si è concluso con la sesta doppietta stagionale della Mercedes, che hanno preceduto un ottimo Charles Leclerc autore di un weekend pressoché perfetto che lo ha portato al secondo podio personale consecutivo dopo il Canada; non c’è stata davvero nessuna possibilità per il monegasco di fare di meglio, complice anche una partenza non perfetta, da quel momento in poi il compito del pilota della Ferrari è stato solamente quello di gestire la situazione nei confronti di Max Verstappen e portare alla fine della corsa la propria vettura. Quasi totalmente soddisfatto Leclerc della propria prestazione, soprattutto visto da dove partivano le premesse costruite venerdì:

" Ho dato tutto, il primo stint è stato piuttosto buono, mi sentivo bene ma le Mercedes erano troppo veloci, poi abbiamo gestito le gomme, è stato fondamentale per fare un gran lavoro. Alla fine vedevo che stavo prendendo Valtteri, lui forse faticava un po’ a riscaldare le gomme dopo la virtual safety car ma non ho avuto abbastanza giri per provare l’attacco, anche se negli ultimi due ho provato a crederci fino all’ultimo metro. Vedendo la situazione in cui eravamo venerdì dopo le simulazioni del passo alla fine posso dire che è stata una buona gara per noi "

Vettel: "Non abbiamo il passo per battere le Mercedes"

Sebastian Vettel è il grande deluso di giornata al termine del GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è dovuto accontentare di un pessimo quinto posto: scattato dalla settima piazzola sulla griglia di partenza, è riuscito a superare soltanto le due McLaren e ha concluso la sua gara con un risultato mediocre rispetto alle aspettative della vigilia. Il tedesco, probabilmente ancora scosso dal tanto discusso episodio del Canada, ha faticato a ingranare nel corso di questo weekend e non è mai stato in grado di lottare per un risultato di rilievo. Sebastian Vettel ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, parlando in lingua italiana (da tempo non si esprimeva nel nostro idioma):

" Se c’è qualcosa di positivo che salvo in questo weekend? Il terzo posto di Leclerc ma non abbiamo proprio il passo per battere le Mercedes, hanno fatto un’altra gara facile. La nostra macchina non è abbastanza forte ma so che a Maranello si lavora duramente, con molta pressione e passione. Spero che in Austria vada meglio. "

Hamilton: "Capolavoro!"

E sono 79 in carriera. Lewis Hamilton continua a macinare i suoi avversari e fa suo anche il GP di Francia 2019, ottava prova del Mondiale di F1. Sul tracciato di Le Castellet si è assisto ad un vero e proprio dominio, frutto dell’abilità del britannico ed anche di una Mercedes impressionante. Non a caso il cinque volte iridato ha sfiorato anche il giro più veloce della corsa, stabilito da Sebastian Vettel con gomme nuove soft, sfruttando un treno assai usurato. Un dato che parla da solo. Una vittoria che gli consente di guadagnare ulteriore margine in classifica generale rispetto al compagno di team Valtteri Bottas, giunto secondo, e rispetto a Vettel (quinto), preceduto da un ottimo Charles Leclerc e da Max Verstappen:

" È stato un vero capolavoro. Mi sentivo benissimo alla guida della macchina e sono riuscito a guidare come volevo. Vittoria facile? Non direi, ho dovuto comunque spingere perché avevo dietro Valtteri (Bottas ndr.), che ha fatto un grande lavoro, e poi ho sofferto molto il caldo. Voglio ringraziare il team perché stiamo scrivendo una pagina di storia e questo è grazie al loro lavoro sempre impeccabile "

Bottas: "Hamilton più veloce, ma non imbattibile"

Valtteri Bottas si è dovuto accontentare della seconda posizione nel GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il finlandese è risultato impotente nel confronto diretto con il compagno di squadra Lewis Hamilton, il pilota della Mercedes è scattato dalla seconda piazzola sulla griglia di partenza e non è riuscito a battagliare con il Campione del Mondo in carica che è sembrato imbattibile al Paul Ricard di Le Castellet. Il nordico rimane al secondo posto in classifica generale, attardato di 36 punti dal britannico che al momento risulta inattaccabile. Valtteri Bottas ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo aver parcheggiato la vettura sotto il podio:

" Non ho molto da dire, non è successo più di tanto. La partenza era l’occasione migliore ma Hamilton è partito bene, poi lui era più veloce di me: si è preso un bel vantaggio fin da subito. Ora dobbiamo guardare avanti e pensare alla prossima gara. Sono fiero del team e di me stesso, devo capire dove posso migliorare. Hamilton è stato più veloce e costante ma non è imbattibile e io lo so, devo soltanto lavorare di più "