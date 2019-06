Leclerc: "Devo migliorare in qualifica. La penalità a Vettel? Decisione ingiustigficata"

Il monegasco Charles Leclerc è tra gli osservati speciali di questo GP di Francia, ottava prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Le Castellet, il pilota della Ferrari ha fatto vedere di saperci fare già l’anno passato, nella sua stagione d’esordio, centrando per la prima volta la Q3 con l’Alfa Romeo. Per questo le sue aspettative sono piuttosto importanti.Ecco le dichiarazioni del monegasco (fonte: it.motorsport.com):

" Nel time-attack ho commesso degli errori, mi sono concentrato su di essi e so che ho del lavoro da fare per mettere tutto insieme: penso che questo sia l’obiettivo principale in questo momento. In gara la prestazione è stata molto buona, sono contento di quanto sono riuscito a fare, ma ovviamente se la posizione di partenza non è la migliore possibile, non è semplice recuperare. Credo di aver imparato parecchio dal weekend di Montreal, e cercherò di migliorarmi. Ho bisogno di avere più chiaro il contesto, temperature, condizioni meteo, vento, tutte variabili che influenzano molto queste monoposto. Proprio il vento è cambiato durante le qualifiche in Canada, ma non è stato il problema principale. Ho bisogno di mettere tutto insieme nel mio giro veloce, che vuol dire anche anticipare l’evoluzione della pista per avere la macchina perfetta in Q3, e non in Q1 "

Leclerc ha detto la propria anche sull’ormai arcinota vicenda della penalizzazione comminata a Vettel in Canada:

" Seb ha perso il controllo della vettura ed è finito sull’erba, poi ha solo cercato di riprendere la monoposto, non avrebbe potuto fare nulla di diverso. Non penso che la pena sia stata giustificata "

Una Mercedes che, a conti fatti, ha ottenuto con Lewis Hamilton la settima vittoria in altrettanti GP ma Charles non vuole di certo arrendersi: “Non ci arrenderemo finché non sarà la matematica a dirlo. Dopodiché, è chiaro che gara dopo gara non sarà semplice per noi ridurre la distanza tra noi e loro. In ogni caso, penso che le ultime gare abbiano dimostrato che stiamo facendo progressi, e questa è la cosa più importante. Stiamo tutti lavorando duramente per cercare di ridurre questo gap”.

giandomenico.tiseo@oasport.it