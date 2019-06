Vettel: "Niente feeling con la macchina"; Leclerc: "Meglio di così era impossibile"

Ancora e sempre Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes fa sua la pole position del GP di Francia 2019, ottava prova del Mondiale di F1, ottenendo la terza p.1 stagionale e la n.86 in carriera. Numeri roboanti per un campione che anche oggi, quando contava, ha dimostrato di essere il migliore. La W10 si è confermata la monoposto più efficiente, visto il secondo tempo del finlandese Valtteri Bottas, ma Lewis ci ha messo tanto del suo per centrare questo risultato che lo mette in una posizione di grande privilegio, pensando alla corsa di domani.

" Sono molto contento, non era facile su un tracciato come questo, anche per via del vento. La nostra macchina però volava e il risultato del team è stato eccezionale. Siamo stati molto performanti nel corso dell’intero weekend e sono riuscito a trovare la velocità giusta quando contava, visto che anche Valtteri (Bottas, ndr) è andato forte. Faccio i miei complimenti alla squadra, domani però dobbiamo completare l’opera "

Le parole di Vettel

" È mancato il feeling con la macchina, a volte c'era altre no. La parte di qualifica finale è stata un po' strana. "

C'è sempre un motivo per guardare avanti in gara, le qualifiche ci hanno dato una posizione inferiore alle aspettative - ha ammesso il pilota della Ferrari ai microfoni di Sky Sport - Però penso che possiamo fare una buona gara, potremo divertirci".

Le parole di Leclerc

" Sono contento del mio giro, purtroppo oggi non è stato sufficiente. Dobbiamo continuare a lavorare, sono sicuro che ci riavvicineremo a un certo punto. Ma oggi non potevamo far meglio di così "

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc commenta così il terzo posto ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio di Francia. "Dobbiamo fare una bella partenza - ha aggiunto il monegasco - Siamo piuttosto forti in rettilineo, loro lo sono di più in curva".

La versione di Bottas

Ci credeva Valtteri Bottas. Dopo quanto fatto nella giornata di ieri, e anche questa mattina nella FP3, il finlandese confidava di conquistare la pole position del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno, ma il compagno di scuderia Lewis Hamilton gli ha tolto in un colpo solo sogno e sorriso dal volto. Nel corso delle interviste di rito post-qualifiche sulla linea del traguardo il pilota nativo di Nastola, infatti, non nasconde la sua delusione. “Non c’è molto da dire, Lewis ha completato un giro davvero eccellente nella Q3 – spiega – Io sono stato veloce lungo tutto il corso del weekend e sono soddisfatto di quanto ho fatto, ma evidentemente i dettagli ed i centesimi hanno fatto la differenza”.

Le qualifiche sono state rese complicate dalle condizioni del meteo che si sono modificate rispetto alla mattinata. “Posso dire che questa sessione sia stata decisamente segnata dal vento che variava spesso e arrivava da direzioni opposte. Alcune curve non le ho interpretate bene per questo motivo e non ho lavorato nella giusta maniera”.

Se la pole position è ormai svanita, la gara è invece ancora tutta da giocare. Valtteri Bottas si dimostra decisamente fiducioso per quel che succederà domani: “Sappiamo che abbiamo a disposizione un pacchetto molto valido e lo si è visto lungo tutto il corso del fine settimana. Questa macchina si guida davvero in maniera efficace e piacevole e in gara cercherò di puntare al massimo. Penso che potrò avere una buona chance in curva 1 dato che c’è parecchia strada dalla linea di partenza. Farò di tutto per scattare nel migliore dei modi e giocarmi tanto sin dal via“.

La gioia di Giovinazzi

"Sono contentissimo, è stata una qualifica molto positiva. La Q3 mi mancava da Baku". Parola di Antonio Giovinazzi, che scatterà dalla decima posizione domani nel Gran Premio di Francia. "L'unico problema sarà partire con le soft, cercheremo di fare una bella strategia - ha aggiunto il pilota dell'Alfa Romeo Sauber ai microfoni di Sky Sport - Partiremo in top ten e cercheremo di restarci. Il nuovo pacchetto che abbiamo portato ha funzionato bene già da ieri, questa è una cosa positiva. Ci sono un po' di fattori che ci hanno portato a ottenere un buon risultato".