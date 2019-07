GP Germania: le gomme scelte da Ferrari, Mercedes e Red Bull a Hockenheim

Il weekend di Silverstone si è chiuso da soli due giorni ma è già arrivato il momento di proiettarci al prossimo appuntamento stagionale della Formula 1, in programma dal 26 al 28 luglio ad Hochenheim per il Gran Premio di Germania 2019. Per l’undicesimo round del campionato, Pirelli ha deciso di utilizzare la soluzione intermedia di mescole C2 (dure), C3 (medie) e C4 (morbide) senza prendersi particolari rischi dal punto di vista del degrado in gara.

Per quanto riguarda le scelte dei team, Ferrari ha differenziato la strategia con i due piloti portando un set di gomme dure e tre di medie per la vettura di Sebastian Vettel e due set a testa di pneumatici duri e medi per la SF90 di Charles Leclerc, mentre entrambi avranno a disposizione nove treni di gomme morbide. Soluzione meno aggressiva per Mercedes e Red Bull, con Lewis Hamilton, Max Verstappen e Pierre Gasly che potranno montare un treno di gomme dure, quattro di medie e otto di morbide, mentre la seconda Freccia d’Argento guidata da Valtteri Bottas utilizzerà due set di dure, tre di medie e otto di morbide. Di seguito il riepilogo completo delle mescole di pneumatici a disposizione per ciascun pilota nel corso del weekend del Gran Premio di Germania 2019.