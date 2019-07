Leclerc domina le terze libere davanti a Verstappen e Vettel

Anche se le temperature non sono più torride come quelle di ieri (dai 37 gradi si è passati ai 26 odierni), la Ferrari continua a impressionare. La scuderia di Maranello, infatti, ha dominato anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno, dando la conferma che la pista di Hockenheim piace alla SF90, ma sapendo perfettamente che la Mercedes, come consuetudine, non ha forzato al massimo nelle sue prestazioni in questo turno.

Dopo le buone prove di ieri, Charles Leclerc (Ferrari) si è confermato anche in questa FP3, facendo la differenza rispetto a tutti gli altri nel secondo settore e scendendo fino ad un ottimo 1:12.380 con gomma soft (dopo aver fatto segnare anche un 1:12.387), distanziando di 168 millesimi Max Verstappen (Red Bull) che, dopo aver centrato buoni crono anche con le gomme medie, monta le soft e piazza un interessante 1:12.548. Terzo tempo per Sebastian Vettel (Ferrari) in 1:12.644 a 264 millesimi, mentre è quarto Valtteri Bottas (Mercedes) in 1:12.890 a 510 millesimi, di un soffio davanti al danese Kevin Magnussen (Haas) quinto in 1:12.893 a 513.

Sesta posizione per Lewis Hamilton (Mercedes) a 585 millesimi da Leclerc. Il campione del mondo in carica si è classificato con un crono non scintillante, ma il suo migliore tempo, 1:12.793, è stato cancellato perchè l’inglese della Mercedes ha oltrepassato il limite di curva 17. La direzione gara ha tolto numerosi tempi ai piloti per aver ecceduto anche in curva 1, e sarà così anche nelle qualifiche delle ore 15.00. In settima posizione, quindi, troviamo il francese Pierre Gasly (Red Bull) in 1:13.324 a 944 millesimi, quindi è ottavo Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) a 1.149. Completa la top ten il thailandese Alexander Albon (Toro Rosso) in 1:13.554 a 1.174 dalla vetta. Si ferma in 13esima posizione, invece, il nostro Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) con un distacco di 1.291.

Tutto sarà rimesso in gioco, quindi, alle ore 15.00 con le qualifiche. Il meteo, che questa mattina proponeva brutto tempo sia nella FP3 sia nel prosieguo della giornata, sembra ora puntare verso l’assenza della pioggia e, in questo modo, la Ferrari vede aumentare le proprie chance di ben figurare. La Mercedes non ha ancora fatto vedere tutto il suo potenziale, e attenzione anche a Max Verstappen, sempre più a suo agio con la Red Bull.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP GERMANIA 2019 – F1

1 16 C. Leclerc (B) Ferrari 1’12″380 13 2 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″168 1’12″548 11 3 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″264 1’12″644 10 4 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″51 1’12″890 19 5 20 K. Magnussen (B) Haas +00″513 1’12″893 11 6 44 L. Hamilton (B) Mercedes +00″585 1’12″965 21 7 55 C. Sainz (B) McLaren +00″92 1’13″300 15 8 10 P. Gasly (B) Red Bull +00″944 1’13″324 13 9 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo +00″971 1’13″351 13 10 8 R. Grosjean (B) Haas +00″998 1’13″378 14 11 11 S. Perez (B) Racing Point +01″096 1’13″476 12 12 27 N. Hulkenberg (B) Renault +01″116 1’13″496 17 13 23 A. Albon (B) Toro Rosso +01″174 1’13″554 9 14 4 L. Norris (B) McLaren +01″176 1’13″556 12 15 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +01″291 1’13″671 12 16 18 L. Stroll (B) Racing Point +01″292 1’13″672 12 17 26 D. Kvyat (B) Toro Rosso +01″387 1’13″767 18 18 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″436 1’13″816 18 19 88 R. Kubica (B) Williams +03″16 1’15″540 15 20 63 G. Russell (B) Williams +03″444 1’15″824 5

alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI