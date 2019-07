Vettel e Lecrerc in coro: “Ferrari ok col caldo, speriamo resti”. Hamilton: "Per noi è un problema"

Lecrerc: "Mercedes forti, ma per noi buon inizio"

Charles Leclerc ha commentato la prima giornata di prove libere del GP di Germania 2019, undicesimo round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Hockenheim il monegasco della Ferrari ha concluso in prima posizione, confermando le sue grandi qualità sul giro secco anche se buona parte del lavoro odierno è stato sul testare la monoposto in condizioni da gara. La SF90 con il gran caldo si è comportata bene, probabilmente perché con maggior facilità ha trovato la finestra adeguata d’utilizzo delle gomme. Un aspetto fondamentale, quest’ultimo, che spesso è stato il tallone d’Achille della Rossa. Non resta che attendere cosa accadrà domani e domenica.

" Il feeling è stato abbastanza buono ma c’è ancora da lavorare perché dobbiamo mettere a punto l’assetto in alcune curve. Sicuramente quando fa caldo andiamo meglio però purtroppo non rimarrà così per tutto il weekend. Oggi è andata meglio sul long run, è una giornata positiva per quello. Mercedes non sarà facile da battere ma noi ci proveremo come sempre. "

Vettel: "Ferrari ok col caldo, speriamo resti"

Sebastian Vettel, secondo nelle libere, nel fine settimana di casa ci tiene a andar forte e a dimenticare quello che è accaduto l’anno scorso, quando quell’uscita di scena sancì l’inizio della fine della sua rincorsa iridata.

" Sono piuttosto contento di come è andata oggi, anche se abbiamo avuto qualche piccolo contrattempo per cercare di trovare il ritmo, nel pomeriggio ho avuto anche uno spiattellamento. Ci siamo adattati bene alle condizioni della pista e il caldo ci favorisce. Vedremo nei prossimi giorni visto che è previsto un cambiamento repentino delle temperature. "

Lewis Hamilton (Mercedes) - GP of Austria 2019Getty Images

Hamilton: "Le gomme si surriscaldano e durano poco"

Terzo tempo finale per Lewis Hamilton. Il britannico ha chiuso a un decimo dalle due Ferrari in una caldissima seconda sessione che dovrebbe essere stata disputata in condizioni molto diverse a quelle che i piloti troveranno nelle qualifiche e in gara, visto che è previsto un grosso abbassamento di temperatura con nuvoloni che potrebbero anche portare degli scrosci d’acqua. Il grande caldo, come già avvenuto in Austria, pare essere il vero punto critico della W10 e Hamilton al termine della sessione ha dichiarato:

" Queste gomme non amano il calore quindi abbiamo dovuto fare dei giri d’uscita molto lenti, un problema perché i pneumatici non durano molto a lungo e tutti sono stati impegnati a cercare di mantenerli nella finestra di funzionamento; erano sempre surriscaldati, questo è stato il problema principale oggi, ma siamo tutti nella stessa barca. Speriamo che il tempo non sia così per il resto del weekend. "