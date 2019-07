Vettel: "Mi sento vuoto, l'ultimo posto è una delusione molto amara"

Qualifiche da dimenticare per Sebastian Vettel, sabato disastroso per il pilota della Ferrari che non è riuscito a completare nemmeno un giro cronometrato a causa di un problema sul turbo della sua monoposto. Il tedesco non è riuscito a girare a Hockenheim e domenica scatterà in ultima posizione in occasione del GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1: un risultato inatteso perché le Rosse avevano offerto delle buone prestazioni nelle prove libere ma nel momento cruciale è andato tutto in fumo. Sebastian Vettel ha espresso le sue sensazioni ai microfoni di Sky:

" All’uscita dai box ho perso potenza e ho riportato la macchina dentro. Mi sento vuoto, è una delusione molto amara specialmente perché siamo qui e perché la macchina va bene. Credo che già ieri avevo delle buone sensazioni, pensavo di avere un'ottima possibilità ma ora non ho alcuna chance e devo guardare alla gara di domani "

Leclerc: "Avere due macchine fuori è molto difficile per il team"

Charles Leclerc aveva tutte le credenziali per conquitare la pole position del GP di Germania 2019 ma il monegasco ha dovuto fare i conti con i problemi meccanici della sua Ferrari: una criticità al sistema di benzina ha impedito all’alfiere del Cavallino Rampante di scendere in pista nel corso del Q3 e dunque si è dovuto accontentare della decima posizione sulla griglia di partenza. Qualifiche estremamente amare per il giovane che sarà chiamato a una furiosa rimonta in gara. Charles Leclerc ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di Sky:

" Sulla mia macchina ci sono stati dei problemi con il sistema di benzina: avere due macchine fuori è molto difficile per il team, oggi non è stata una buona giornata per noi. Domani proverò a fare il massimo per fare in modo che la squadra riesca a sorridere. Mi ricordo quando a Baku erano tutti sicuri della pole position e poi ho gettato tutto al vento. La squadra sta lavorando tantissimo, ci sono stati dei passi in avanti e dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Domani se c’è un po’ di neve magari ci può aiutare. La pioggia ci potrebbe aiutare perché potrebbe esserci casino, un peccato perché sull’asciutto eravamo veloci "

Bottas: "La Ferrari è eccellente, ma non conosco i loro problemi"

Valtteri Bottas ha chiuso al terzo posto le qualifiche del GP di Germania di F1, e domani in gara sarà costretto a partire dalla seconda fila, alle spalle del compagno di squadra Lewis Hamilton, col britannico in pole, e dell’olandese della Red Bull Max Verstappen, in seconda posizione. Il finlandese della Mercedes ha parlato a Sky Sport.

" Spiace aver mancato la prima fila, ma domani sarà importante il meteo. Oggi non avevo la solita fiducia che ho in qualifica, soprattutto in frenata, dove la vettura non era semplicissima da guidare. La Ferrari è eccellente, ma non conosco i loro problemi. Io domani proverò a vincere superando chi mi precede "