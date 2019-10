GP Giappone: il weekend di Suzuka in pericolo per il tifone di Hagibis

Non ci sono buone notizie sul fronte meteo per quanto riguarda il prossimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1 a Suzuka (Giappone). Il maltempo infatti potrebbe recitare il ruolo del primattore nel fine settimana. Il tifone tropicale Hagibis, che si sta abbattendo nella zona del Pacifico centrale, potrebbe raggiungere la costa occidentale giapponese. Il circuito nipponico è situato sul versane orientale però la situazione è tutt’altro che tranquilla e la FIA dovrà monitorare il tutto per evitare criticità nello svolgimento del weekend.

Un contesto complicato proprio perché, secondo gli esperti, si tratta di una perturbazione importante. Non è da escludere, quindi, una variazione dei programmi previsti. Giusto ricordare che nel 2010, proprio per le condizioni meteorologiche precarie, le qualifiche furono disputate la domenica mattina prima della gara, mentre nel 2014 sul bagnato vi fu purtroppo l’incidente costato la vita al francese Jules Bianchi.

