Valtteri BOTTAS Voto 10: Parte a fionda e la vince lì la corsa. Dal giro due tiene un ottimo rimo e riesce a tenere a debita distanza Vettel. La strategia della squadra ferma Hamilton per la seconda sosta e per lui è strada libera per la vittoria. Oggi veramente tutto perfetto per lui.

Sebastian VETTEL Voto 8: Peccato. Rovina una pole fantastica con un erroraccio in partenza, fortunatamente non penalizzato dal sensore. La Ferrari però non ha il ritmo della Mercedes quest'oggi ed è costretto a guardare Bottas a distanza. Nel finale è stupendo a tenere dietro Hamilton arrembante. Il lato positivo è un Vettel ritrovato, il negativo è che la Ferrari butta via un'altra occasione dopo Sochi.

Lewis HAMILTON Voto 8: Poteva anche vincerla, ma comunque si è visto un Lewis meno brillante del solito in questa strana domenica con qualifica e gara. Parte quarto ma viene danneggiato dal pezzo d'ala che si stacca dalla vettura di Leclerc. Rimane sempre a distanza da Vettel, la squadra decide di farlo rientrare per la seconda sosta nonostante ne avesse per andare sino in fondo, regalando la vittoria al compagno. Nel finale attacca Vettel che però si difende al meglio e il sorpasso non arriva.

MERCEDES Voto 10: Come al solito assolutamente perfetti. Dopo una qualifica negativa la squadra tedesca la spunta anche a Suzuka, portando a casa l'ennesima vittoria e il sesto mondiale costruttori consecutivo. Contando che a breve arriverà anche il titolo di Hamilton, questa è la migliore era della storia della F1 con ogni record battuto, perfino quelli dell'epoca Ferrari con Brawn-Todt-Schumacher. Tantissimi complimenti.

Alexander ALBON Voto 7,5: Salva il weekend della Red Bull. Honda e RB puntavano tantissimo su questa gara, ma con Max fuori subito, è il thailandese a tenere alta la scuderia con una buona quarta posizione finale, distantissimo però dai primi tre.

Carlos SAINZ Voto 9: Altra gara super dello spagnolo e della McLaren. Lo spagnolo è super nella gestione delle gomme e riesce a tenere dietro Leclerc sino alla fine. Rimane sesto nella generale, vero obiettivo di fine stagione.

Charles LECLERC Voto 6,5: Come Seb, sbaglia la partenza. Lui però rovina tutto anche con l'errore e il contatto con Verstappen in curva uno. Da qui parte una splendida rimonta dalle retrovie, chiusa però "solo" in sesta piazza anche per colpa della strana strategia Ferrari su tre soste.

Daniel RICCIARDO Voto 7,5: Un po' in sordina fa una gara stratosferica. Ricciardo va 16mo a settimo, a suon di sorpassi spumeggianti.

HAAS Voto 5: Anche oggi molto male. Dopo il crash in qualifica Magnussen naviga sempre nelle retrovie, non riuscendo mai a recuperare. Non va meglio a Grosjean, che crolla in classifica e finisce fuori dalla zona punti.

ALFA ROMEO Voto 4: è la scuderia più in calo in questa seconda parte di stagione. O meglio, Iceman aveva tirato la squadra in tutte le prime gare con prestazioni fantatiche, ora Kimi è venuto meno e la scuderia ne risente. Oggi male anche Giovinazzi. Il muretto prova la mossa disperata di usare la gomma media ma la mossa è deleteria.