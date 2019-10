Leclerc: "Giappone? Non dimentico Jules Bianchi"; Vettel: "Adoro Suzuka"

Il monegasco Charles Leclerc è pronto nuovamente a salire nella sua Ferrari e a lanciare il guanto di sfida ai suoi rivali nel Mondiale 2019 di F1. Il pilota del momento, vincitore a Spa (Belgio) e a Monza (Italia) e autore di quattro pole position consecutive (sei in totale), ha voglia di arricchire il proprio tesoretto, puntando al round di Suzuka (Giappone). Su questa pista la Rossa va a caccia di conferme dopo gli oggettivi miglioramenti della monoposto in termini di carico aerodinamico. La SF90 si è dimostrata più performante in curva ma è chiaro che il weekend nipponico sarà un test probante. Su questo circuito, infatti, la Mercedes ha sempre vinto nell’era dei motori ibridi e dunque la sfida non sarà affatto semplice. Ne è convinto anche Leclerc che, comunque, con la solita carica guarda al fine settimane asiatico:

" Il Giappone è un luogo speciale nel quale andare a gareggiare per tutti i piloti, in particolar modo per via dei tifosi locali che sono appassionatissimi e ci danno sempre un supporto enorme, il che rende unica questa tappa del campionato. Detto ciò, non nascondo che lo scorso anno è stato molto difficile per me scendere in pista qui per la prima volta, perché nella mia mente c’era il ricordo di Jules (Bianchi ndr.) che proprio a Suzuka ebbe l’incidente che gli fu fatale. Per me questo luogo è indissolubilmente legato a quel ricordo, ma dal punto di vista del circuito mi piace molto. Il tracciato è molto impegnativo e tecnico, in tal senso direi uno dei migliori in assoluto in calendario dal momento che ci puoi trovare dalle curve da alta velocità ai tornantini e alle chicane molto lente, tutte caratteristiche che contribuiscono a rendere iconica questa pista. Per quanto ci riguarda, ancora una volta si tratta di una pista dalle peculiarità differenti da quelli su cui abbiamo gareggiato di recente. Anche a Suzuka, dunque, sarà interessante verificare come si comporteranno gli upgrade che abbiamo introdotto di recente sulla SF90 "

Queste le parole del 21enne del Principato (fonte: ferrari.com). Sensazioni dunque speciali per Charles, visto quanto avvenne nel 2014 (il tragico incidente di Bianchi). A questo punto la parola passa al cronometro.

Vettel: "Adoro Suzuka"

Il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel non vede l’ora di calarsi nell’abitacolo della SF90 e di girare a Suzuka (Giappone), sede del prossimo round del Mondiale 2019 di F1. La pista giapponese è quella preferita dal tedesco, che su questo layout sogna di portare a due i successi stagionali, dopo il trionfo a Singapore. In Russia, l’epilogo è stato amaro: un ritiro per un problema tecnico, dopo una prestazione da protagonista. E’ chiaro, quindi, che le aspettative sono alte, senza però dimenticare che Mercedes ha sempre vinto nell’era dei motori ibridi nel Paese del Sol Levante e ha un pacchetto estremamente competitivo:

" Quello di Suzuka è con ogni probabilità il circuito che preferisco nell’intero calendario. Si tratta dell’unica pista del Mondiale ad avere il layout a otto il che in qualche modo mi ricorda le piste giocattolo con le quali giocavamo da bambini. Solo che questo tracciato è tutt’altro che banale dal momento che ci trovi curve da brivido come la 130 R o la sequenza che caratterizza il primo settore. L’altro elemento che rende speciale il Gran Premio del Giappone sono i tifosi: sono incredibili! Non importa quanto presto ti rechi in circuito, loro sono lì prima di te e ti aspettano per trasmetterti un affetto senza pari, è bellissimo. E infine, ma non per questo meno importante, a Suzuka la componente meteo è sempre imprevedibile per cui spesso le corse sono ricche di variabili e quindi particolarmente complesse ma anche affascinanti "

Sarà quindi importante verificare se la Rossa saprà mettere nelle condizioni i due piloti di essere in lizza per il successo ed abbattere il fortino delle Frecce d’Argento.

La versione di Binotto

Nel prossimo weekend il Circus della F1 torna protagonista a Suzuka (Giappone), sede del round del Mondiale 2019 di F1. Sul celeberrimo tracciato nipponico, la Ferrari vorrà centrare la sua quarta vittoria stagionale e rifarsi dal risultato della gara a Sochi (Russia). Il ritiro del tedesco Sebastian Vettel ha vanificato di fatto la sua prestazione e anche quella del compagno di team Charles Leclerc, per la famosa Virtual Safety Car favorevole alla Mercedes. E dunque nel Paese del Sol Levante il Cavallino Rampante va in cerca di conferme su di un circuito che però non lo vede trionfare dal 2004 (ultimo successo firmato da Michael Schumacher). La pista giapponese ha rappresentato, nell’era dei motori ibridi, un vero e proprio feudo del team di Brackley (cinque successi delle Mercedes) e quindi non sarà semplice invertire il trend. La scuderia di Maranello dovrà rasentare la perfezione, cosa che non è avvenuta in Russia. L’ha ribadito il Team Principal della Ferrari Mattia Binotto:

" La nostra performance a Sochi è stata buona e questo ci ha permesso di conquistare la quarta pole position consecutiva, ma sappiamo che in Giappone per essere in condizione di combattere per le prime posizioni dovremo essere perfetti sotto ogni aspetto. Sarà con questo approccio mentale che ci avvicineremo alla gara di Suzuka, per cercare di estrarre tutta la prestazione disponibile dal pacchetto vettura. Se ne saremo capaci speriamo di poter confermare i livelli di competitività espressi negli ultimi appuntamenti. Sia Sebastian (Vettel ndr.) che Charles (Leclerc ndr.) adorano questo circuito, con una sequenza di curve unica che ne caratterizza il primo settore e con i tifosi locali che ci dimostrano grande affetto ad ogni occasione. Speriamo di poter regalare loro un weekend di gara avvincente "

Non resta che attendere i riscontri della pista, tenendo conto della probabile presenza della pioggia.