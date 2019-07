GP Gran Bretagna: le gomme Pirelli scelte da Ferrari, Mercedes e Red Bull

Il circus della Formula 1 è pronto per tornare in pista a Silverstone per correre il GP di Gran Bretagna 2019 ed è stata comunicata ufficialmente da Pirelli la scelta intrapresa dai vari team per quanto riguarda il weekend che sta per cominciare; il layout del tracciato inglese, grazie anche alle curve ad alta percorrenza che lo caratterizzano, è uno dei più aggressivi sugli pneumatici delle vetture e per questa ragione la casa italiana ha optato per portare le tre mescole di maggiore durata tra tutte quelle a disposizione, con la C1 che fungerà da gomma bianca, la C2 da gomma media e la C3 da gomma morbida.

Come sovente è accaduto in questa stagione la tendenza delle scuderie è quella di massimizzare il lavoro relativo alla gomma più prestazionale tralasciando, al contrario, quella più duratura che poi viene eventualmente utilizzata in gara senza essere stata mai testata nel corso delle prove; a riprova di questo, infatti, tutti i team ad eccezione dei due piloti Racing Point, Daniel Ricciardo e Robert Kubica hanno portato a Silverstone una sola gomma bianca. La scelta di Ferrari e Red Bull è stata esattamente identica, con nove set di rosse e tre di gialle per entrambi i loro piloti mentre Mercedes ha optato per una media in più che con ogni probabilità verrà lasciata nuova per la domenica nella necessità che il consumo sia più elevato del previsto.

Per quanto riguarda le strategie, come spesso è accaduto con queste nuove Pirelli 2019 molto resistenti, la tendenza sarà quella di riuscire ad evitare un secondo passaggio nella corsia box ma per l’effettivo riscontro dell’usura è necessario attendere quantomeno venerdì. L’anno scorso, per esempio, Sebastian Vettel ha approfittato dell’uscita della safety car per rientrare una seconda volta e vincere la corsa, interrompendo un digiuno di sei anni della Ferrari su un tracciato che raramente le è stato troppo favorevole e che esalta il padrone di casa Lewis Hamilton. Le previsioni meteo non indicano la pioggia come possibile protagonista del fine settimana, ma in Inghilterra le condizioni atmosferiche possono mutare molto rapidamente e sarà quindi necessario tenere ben aperti gli occhi in caso dell’avvicinarsi di qualche nuvolone.