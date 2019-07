Antonio Giovinazzi: "Il primo punto mi è costato un taglio di capelli! La direzione è giusta"

E’ tempo di conferenza stampa a Silverstone (Gran Bretagna) per il Circus della F1, sede del decimo round del Mondiale 2019. Alla vigilia del weekend agonistico è arrivata un’importante notizia: l’ufficializzazione del rinnovo di contratto del circuito inglese che ha definitivamente allontanato la concorrenza di Londra. Si correrà qui per altre cinque stagioni e gli appassionati del Motorsport hanno accolto con grande entusiasmo questa decisione.

Non fa eccezione in questo il nostro Antonio Giovinazzi che, davanti ai microfoni, ha accolto con favore la novità: “Pista speciale, felice del rinnovo per cinque anni e non vedo l’ora di correre“, le parole del pilota dell’Alfa Romeo Racing. Alfiere italiano che in Austria si è finalmente finalmente sbloccato, centrando il suo primo punto nella massima categoria dell’automobilismo e interrompendo un digiuno che riguardava i piloti del Bel Paese che durava da 9 anni (l’ultimo era stato Vitantonio Liuzzi al volante della Force India in occasione del GP di Corea 2010), anche per via dell’assenza di un nostro rappresentante dal 2012.

" Il primo punto mi è costato un taglio di capelli ed è andata così. Bel weekend in Austria, in top ten sia io che Kimi (Raikkonen ndr.) e dobbiamo continuare così. La direzione è giusta e speriamo di ridurre il gap dalla McLaren. Nel 2017 ho corso qui per le libere e poi ho lavorato al simulatore, ma ora è un cosa diversa. Ho gareggiato a Silverstone in F3, ma non vedo l’ora di farlo in F1 "

Antonio ha poi esposto la propria idea relativamente alla spettacolarità delle gare, tema sempre d’attualità in questo campionato: “Vorrei vedere gare più belle, forse meno carico aerodinamico potrebbe aiutare. Nel 2021 vedremo cosa accadrà con i cambi di regolamento“, ha chiosato il pilota dell’Alfa.