Duello con scintille a Silverstone: Sebastian Vettel tampona Max Verstappen

Mentre le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas fanno gara a sé, Ferrari e Red Bull ingaggiano una serie di battaglie durissime sul circuito di Silverstone, giocandosi le posizioni comprese tra la terza e la sesta. Dopo una lunga lotta con Charles Leclerc, Max Verstappen si lascia alle spalle il compagno di squadra, Pierre Gasly (poi superato dallo stesso Leclerc) e si lancia all'inseguimento di Sebastian Vettel. Il duello dura una manciata di secondi: Verstappen svernicia il tedesco sfruttando la maggior velocità in rettilneo, ma Vettel, provando a rispondere nella curva successiva, va lungo in frenata tamponando l'avversario in Red Bull.

Verstappen rientra in pista senza accusare particolari problemi alla vettura (ma perdendo due posizioni a favore di Leclerc e Gasly), mentre Vettel è costretto a rientrare ai box per sostituire l'ala anteriore, danneggiata nel contatto. Tornato in corsa in ultima posizione, il tedesco riceverà poi una penalità di dieci secondi dai giudici di gara per l'accaduto.