GP Italia 2019: per Monza la Pirelli sceglie le stesse gomme viste in Austria

Dopo il turbolento GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di F1 2019 che sicuramente ha soddisfatto gli spettatori in termini di spettacolo, il Circus è pronto a proiettarsi al prossimo weekend di Silverstone (Gran Bretagna), con una Mercedes sempre “Stella polare” del campionato e la Ferrari in cerca della prima vittoria stagionale. Da par suo la Pirelli, in qualità di fornitore unico di gomme della massima categoria dell’automobilismo, ha annunciato quali saranno gli pneumatici a disposizione dei team nell’atteso fine settimana di Monza, previsto dal 6 all’8 settembre.

Saranno dunque i compound C2, C3, C4 ad essere presenti nella prova brianzola. Si è optato per le tre mescole “centrali” già viste proprio a Spielberg, tenendo conto delle caratteristiche dell’asfalto italiano, che potrebbe portare a delle problematiche importanti in termini di degrado. Va da sé che, come sempre, la partita si giocherà molto sulla salvaguardia delle gomme e la Rossa ha il desiderio di ben figurare davanti al proprio pubblico, avendo a disposizione una monoposto che quest’anno, su tracciati particolarmente veloci, può essere performante.