Non c'è pace per Sebastian Vettel, nemmeno nel GP di casa della Ferrari. Il settimo giro del Gran Premio di Monza si trasforma in un calvario per il tedesco: andato in testacoda dopo aver toccato malamente un cordolo, Vettel rientra in maniera improvvisa e disattenta in pista, proprio mentre sta transitando la Racing Point di Lance Stroll. L'impatto con il pilota canadese è inevitabile e danneggia l'ala anteriore della Ferrari: Vettel è costretto a rientrare ai box per cambiare il muso della sua monoposto, rientra in ultima posizione ma subisce poi una penalità di 10 secondi per aver provocato l'incidente.

