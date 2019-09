Mancavano solo i crismi dell’ufficialità e ora ci sono: il GP d’Italia sarà parte del calendario iridato della F1 per altri cinque anni, fino al 2024. Dopo l’anticipazione de La Gazzetta dello Sport di qualche mese fa che aveva reso noto l’accordo tra l’Automobil Club Italia e Liberty Media (il colosso delle comunicazioni a capo del Circus), quest’oggi nel corso della festa dedicata ai 90 anni della Ferrari e del GP del Bel Paese in Piazza Duomo a Milano è stata posta la firma ufficiale che certifica la continuazione di quest’avventura.

Alla presenza sul palco del presidente della FIA Jean Todt, del CEO di Liberty Media Chase Carey e del presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani è arrivato quel che tutti gli appassionati di motori attendevano. “Trovato l’accordo con la F1, il GP a Monza ci sarà fino al 2024“, queste le parole del n.1 dell’ACI, a cui si è associato anche Carey, felice per questa notizia e colpito dal grande entusiasmo del pubblico italiano. “Grande emozione essere qui con voi stasera. Siete un pubblico magico che fa crescere la F1 non solo in Italia. Orgoglioso di essere qui e di essere stato qui 16 anni come capo della Ferrari“, le dichiarazioni a caldo del presidente Todt, ex riferimento della scuderia di Maranello.

