Sebastian Vettel , dopo un periodo non troppo entusiasmante del suo campionato, risponde al suo lanciatissimo compagno di scuderia e chiude al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019. Il tedesco, dopo il poco soddisfacente weekend di Spa-Francorchamps, cerca di scuotersi sulla pista di casa della scuderia di Maranello, stampando il miglior tempo davanti a Max Verstappen.

Dopo un venerdì tormentato dalla pioggia in questa FP3 la situazione è migliorata con un pallido sole e temperature attorno ai 20 gradi. Nonostante questo il lavoro ha subito anche oggi una riduzione. La sessione, infatti, ha preso il via con la pit-lane chiusa dato che non si erano ancora conclusi i lavori (rimozione dei dissuasori) all’uscita della Parabolica dopo l’incredibile incidente dell’australiano Alexander Peroni nel corso della gara della F3. Dopo 10 minuti di attesa la sessione ha potuto prendere il via normalmente, con le Mercedes che si sono concentrate inizialmente sulla simulazione di passo gara con una inversione di tendenza rispetto al passato.

1:20.294. Questo è il tempo fatto segnare in questa terza sessione di prove libere da Sebastian Vettel che ha completato due tentativi consecutivi sfruttando la scia di Charles Leclerc che si è accontentato di un 1:20.403 a 109 millesimi, per una comoda terza posizione a braccetto con Valtteri Bottas (Mercedes). Sorprende, e non poco, il secondo posto di Max Verstappen. Su una pista nella quale la sua Red Bull, sulla carta, doveva correre in difesa, l’olandese ha centrato un ottimo 1:20.326 a 32 millesimi dalla vetta. Quinto tempo, anch’esso sorprendente, di Daniel Ricciardo (Renault) a 270 millesimi, con una RS19 che si dimostra in ottima forma sulla pista brianzola.

Sesta posizione per Lewis Hamilton (Mercedes) che, dopo aver impressionato sia sul passo gara sia con le gomme medie sul giro secco, ha segnato 1:20.595 con gomma soft a tre decimi dalla vetta, quindi settimo tempo per il tedesco Nico Hulkenberg (Renault) a 458, precedendo il thailandese Alexander Albon (Red Bull) ottavo a 533. Bel guizzo per Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Il padrone di casa si è issato in nona posizione a 587 millesimi da Vettel, mentre chiude la top ten il russo Daniil Kvyat (Toro Rosso) a 651 confermando quanto l’equilibrio regni sovrano a Monza, con distacchi veramente ridotti e la sensazione che non mancheranno le sorprese nel prosieguo del fine settimana.

Le qualifiche delle ore 15.00 vedranno le Ferrari favorite, ma non mancheranno i rivali agguerriti e pronti ad inserirsi nella battaglia, incominciando da Red Bull e Mercedes.

RIEPILOGO TEMPI FP3 GP ITALIA 2019 – F1

1 5 S. Vettel (B) Ferrari 1’20″294 13

2 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″032 1’20″326 11

3 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″109 1’20″403 22

4 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″109 1’20″403 14

5 3 D. Ricciardo (B) Renault +00″270 1’20″564 11

6 44 L. Hamilton (B) Mercedes +00″301 1’20″595 21

7 27 N. Hulkenberg (B) Renault +00″458 1’20″752 13

8 23 A. Albon (B) Red Bull +00″533 1’20″827 15

9 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +00″587 1’20″881 15

10 26 D. Kvyat (B) Toro Rosso +00″651 1’20″945 19

11 55 C. Sainz (B) McLaren +00″655 1’20″949 21

12 11 S. Perez (B) Racing Point +00″709 1’21″003 14

13 10 P. Gasly (B) Toro Rosso +00″779 1’21″073 20

14 4 L. Norris (B) McLaren +00″998 1’21″292 21

15 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo +01″031 1’21″325 18

16 20 K. Magnussen (B) Haas +01″042 1’21″336 15

17 8 R. Grosjean (B) Haas +01″327 1’21″621 15

18 18 L. Stroll (B) Racing Point +01″498 1’21″792 16

19 63 G. Russell (B) Williams +02″080 1’22″374 20

20 88 R. Kubica (B) Williams +02″464 1’22″758 19

