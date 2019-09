Leclerc: "Dopo Spa voglio altre vittorie", Vettel: "L'unione con Leclerc aiuta entrambi"

Sette giorni in Rosso. Reduce dalla prima gioia stagionale, con il trionfo di Charles Leclerc a Spa, il popolo del Cavallino sogna in grande in vista del grande appuntamento di Monza. Concedere il bis nella gara di casa sarebbe il miglior modo per chiudere la settimana e fare il pieno di fiducia per il futuro.E dopo il bagno di folla in Piazza Duomo, nella consueta conferenza stampa di vigilia Leclerc e Vettel mostrano grande fiducia...

Leclerc: "Concentrato per Monza, voglio regalare una gioia al pubblico Ferrari"

" Correre qui a Monza è davvero speciale, il pubblico è favoloso. Per me è qualcosa di bello, nuovo e speciale: una novità per me che sono arrivato qui per la prima volta da pilota Ferrari. Ieri poi ho visto tante persone riunite in Piazza Duomo a Milano per festeggiare i 90 anni della Ferrari, è una cosa che mi ha colpito profondamente. A Spa è stato un fine settimana difficile per tanti motivi, in pista sapevamo che le Mercedes erano forti sul passo gara, ma c’è stato un gran lavoro di squadra. Vettel è stato fantastico nel tenere Hamilton a distanza per un paio di giri. Ora dobbiamo concentrarci su Monza. Ho parlato poco in gara a Spa? Vero, gli ingegneri pensavano ci fossero problemi alla radio ma mi sono solo concentrato sulla gara. Non ho fatto molto per celebrare Spa, spero di farlo dopo Monza. È una bellissima sensazione, dà fiducia e ora posso concentrarmi sul futuro, sperando possano arrivare altre vittorie. Un voto alla stagione? Mi do 6 per le prime gare, poi sono migliorato e ora spero di essere in grado di migliorare ancora. "

Vettel: "Mi aspetto lotta serrata con le Mercedes"