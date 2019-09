Lunga intervista rilasciata a formula1.com da Mattia Binotto alla vigilia del GP d’Italia di F1, dove il team principal della Ferrari ha parlato dell’imminente GP d’Italia che nel fine settimana si correrà a Monza. Tanti gli argomenti toccati, dalla vittoria di Spa al degrado delle gomme.

Si inizia dal successo di Spa: “La vittoria a Spa è importante per i nostri fan, speriamo che molti si uniranno a noi a Monza per sostenerci. Abbiamo visto che per vincere, dobbiamo fare tutto alla perfezione, dalla qualifica, all’inizio, alla gestione della squadra, ai piloti stessi, quindi nulla può essere lasciato al caso. Mi aspetto che sarà molto difficile a Monza, quindi dovremo essere perfetti lì, sapendo che anche la Mercedes potrebbe essere competitiva“.

Sui circuiti di Spa e Monza adatti alla Ferrari: “Certamente Spa, come Monza, è uno dei circuiti più sensibili alla potenza e abbiamo dimostrato che il nostro pacchetto è competitivo qui a Spa, e potremmo aspettarci di essere competitivi anche a Monza, senza dubbio. Abbiamo sviluppato alcuni pacchetti a basso carico aerodinamico, alcuni dei quali sono stati utilizzati a Spa“.

Sul degrado dell gomme: “Certamente Sebastian Vettel ha sofferto un po’ di più di Leclerc per il degrado di questo fine settimana, sia venerdì che durante la gara. Seb è normalmente bravo a gestire le gomme soprattutto nei primissimi giri, a usare le gomme più tardi nello stint, quindi è qualcosa che cercheremo di capire, analizzare e sicuramente miglioreremo noi stessi in futuro“.

