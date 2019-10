Binotto fa autocritica: “La Mercedes non ne aveva più di noi. Il 2° posto non ci basta”

La Ferrari si era scatenata nelle qualifiche del GP del Messico 2019 conquistando tutta la prima fila in seguito alla penalizzazione di Max Verstappen, oggi però le Rosse hanno faticato sul passo gara e non sono riuscite a conquistare la vittoria. Sebastian Vettel si è dovuto accontentare della seconda posizione alle spalle del vincitore Lewis Hamilton mentre Charles Leclerc ha concluso in quarta posizione preceduto anche da Valtteri Bottas con l’altra Mercedes. Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha analizzato la prestazione del Cavallino Rampante ai microfoni di Sky Sport:

" Oggi siamo dispiaciuti, partendo in prima fila ci si aspetta qualcosa di diverso. Sapevamo che sarebbe stata dura, chi era dietro ha preso una scommessa e ci sono riusciti. Siamo dispiaciuti per non avere portato a casa il risultato. Nel caso di Leclerc non c’era molto da fare di diverso, non bisognava rimanere fuori e bisogna capire perché non ha funzionato la gomma nel secondo stint poi consideriamo anche i secondi persi col pit-stop e sarebbe stato a ridosso dei primi. La partenza è stata quella che è stata, la gara ha preso il ritmo subito ma sapevamo che sarebbe stata lunga. Ripartiamo da qui e guardiamo alla gara degli USA. Non credo che la Mercedes avesse qualcosa in più rispetto a noi, la cosa da analizzare è il rendimento delle gomme diverso da quelle che ci si aspettava. Mi fa piacere che tutti siano delusi per un secondo posto, vuol dire che non ci si accontenta più. "

Vettel: "Bella gara ma a livello di strategia si poteva fare di più"

" "Le gomme dure hanno funzionato molto bene. Sono riuscito a tenermi Bottas dietro. Mi sono avvicinato ad Hamilton ma la sua velocità di crociera ci ha tenuto dietro. E' stata una bella gara, a livello di strategia potevamo inventarci qualcosa per vincere". "

Leclerc: "Deluso per gara e risultato, sulla strategia devo essere più deciso"

" Sono stato sorpreso nel secondo stint. Non credo che sarebbe cambiato molto, la vettura aveva sovracalore dappertutto. Per la strategia devo però essere più decisivo nella scelta. Deluso lo sono come tutto il team. In gara oggi la macchina c'era" "