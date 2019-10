Hamilton davanti a tutti nelle prove libere 1, bene Leclerc con gomme medie

Lewis Hamilton chiude al comando la prima sessione di prove libere del GP del Messico. Sulla pista dell’autodromo Hermanos Rodríguez, il pilota inglese ha fatto segnare il miglior tempo, con una Mercedes che sembra a suo agio in tutti i settori del circuito. Discorso simile anche per la Red Bull, con entrambi i piloti nei piani alti della classifica, mentre la Ferrari, specialmente con Charles Leclerc, ha impressionato con le gomme medie, fermandosi a pochi centesimi dai rivali, con una mescola di svantaggio.

Hamilton davanti a tutti, bene Leclerc con gomma media

Hamilton, che potrebbe proprio nel week end laurearsi campione del mondo, ha chiuso con il crono di 1:17.327 con gomma soft, precedendo di appena 119 millesimi Charles Leclerc che ha fissato un ottimo tempo con gomma media che, in teoria, dovrebbe avere un secondo di differenza rispetto a quella marchiata di rosso. Terza posizione per Max Verstappen che ha chiuso in 1:17.461 a 134 millesimi dalla vetta, a sua volta con gomme soft. Quarta posizione per il suo compagno di Scuderia, il thailandese Alexander Albon in 1:17.949, a 622 millesimi (soft), mentre è 5° Valtteri Bottas a 678 (soft), che inizia in affanno il suo post-Suzuka.

Le prime posizioni

Pilota Scuderia Tempo 1. Lewis HAMILTON Mercedes 1'17''327 2. Charles LECLERC Ferrari +119 3. Max VERSTAPPEN Red Bull +134 4. Alexander ALBON Red Bull +622 5. Valtteri BOTTAS Mercedes +678 6. Sebastian VETTEL Ferrari +891

Vettel oltre la top 5

Non va oltre la sesta posizione, invece, Sebastian Vettel con il tempo di 1:18.218 a 891 millesimi (con gomme medie), ma non riuscendo a completare un giro perfetto per colpa del traffico. 7° tempo per lo spagnolo Carlos Sainz in 1:18.401 a 1.074, 8° per il francese Pierre Gasly in 1:18.593 a 1.266, quindi 9° il suo compagno di team, il russo Daniil Kvyat a 1.508, con Antonio Giovinazzi 10° a 1.632, tre gradini sopra il suo vicino di box, Kimi Raikkonen, a 1.878.

Mercedes non perfetta sul passo gara

La sessione ha preso il via con l’asfalto ancora leggermente umido dopo la pioggia caduta nel corso della notte ma, in breve tempo, si sono potute montare le gomme da asciutto, per una sessione regolare anche se con poca azione in pista nella prima mezz’ora. La FP1 ha visto anche una bandiera rossa a 30 minuti dalla conclusione, con il canadese Lance Stroll che è andato a sbattere in curva 16 perdendo la sua monoposto in uscita dallo Stadio del baseball. Ma quello dell’ex Williams non è stato l’unico errore di questo turno. Sono stati numerosi, infatti, i bloccaggi delle gomme in frenata (specialmente in curva 1 e curva 12) e le sbavature, specialmente nel T2, il settore più guidato. Negli ultimissimi minuti della sessione mattutina alcuni piloti hanno dato il via alle prime simulazioni di passo gara, con tempi ancora interlocutori sul passo dell’1:21 medio-alto, ma con crolli rapidissimi di prestazioni con gli pneumatici rovinati dal graining specialmente in casa Mercedes.