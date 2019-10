Hamilton: "Impossibile battere la Ferrari. Vincere il Mondiale in Messico? Non credo proprio"

In Messico torna la Formula 1 e Lewis Hamilton potrebbe diventare matematicamente il campione del mondo anche nel 2019, ma il pilota britannico non pensa che ci sarà l’ufficialità in Centro America a causa della forza delle altre squadre sui rettilinei.

Se vincerò il titolo mondiale in Messico?

" Non credo proprio, questa volta non abbiamo alcuna speranza di battere le Ferrari. Fatichiamo troppo nei rettilinei, sarà difficile vedersela anche con Red Bull e McLaren. [Hamilton a motosport.com] "

Impossibile superare la Ferrari

" L’inseguimento a Sebastian Vettel nei giri conclusivi del Gran Premio del Giappone è stato complicato proprio sui rettilinei. Il sorpasso è stato impossibile anche con il DRS e la massima potenza a disposizione, nonostante avessi a disposizione gomme più fresche. È incredibile quanto siano veloci le Rosse e quanto sia difficile sorpassarle "

In vista della prossima stagione c’è un problema di sviluppo del motore

" Abbiamo tempo per il prossimo campionato. Penso che non sia stato un grande anno per noi in termini di sviluppo del motore. Un momento davvero difficile per i ragazzi, che hanno lavorato duramente come sempre, ma senza trovare successo in quel reparto. Ad ogni modo abbiamo avuto una grande affidabilità e speriamo che le cose rimangano così, perché è un qualcosa di cui dobbiamo essere davvero orgogliosi. Ovviamente, abbiamo vinto ancora il campionato costruttori, ma spingeremo per provare a ridurre il drag ed aumentare la potenza per il prossimo anno "